Morena empuja un retroceso con reforma electoral: oposición

XALAPA, VER.- Las dirigencias de los partidos políticos PAN, PRI y PRD denunciaron que las cuatro reformas políticas que impulsa el partido Morena en el Congreso local es para validar un fraude electoral, aprobando de su mayoría, cambios que les permita robar los votos de los ciudadanos, atentando contra la democracia, la seguridad de la elección y de sus participantes.

En conferencia de prensa Joaquín Guzmán, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, explicaron que los cambios propuestos, especialmente el monitoreo de medios representa un retroceso, pues no solo no se podrá dar seguimiento a la violencia política, sino que no se podrá dar seguimiento a la equidad de la contienda, o sancionar a quienes incurran en un despilfarro de recursos públicos.

Los líderes partidistas también reprocharon que se deja la facultad al INE, cuando ellos solo pueden dar seguimiento a la publicidad de los candidatos a diputados federales, por lo que Morena solo está preparando una conspiración para atentar contra la democracia, transparencia y legalidad de las elecciones.

"El partido en el poder esta aterrado ante el resultado de las encuestas que ha realizado, tiene miedo porque van a perder las elecciones, y ese miedo los lleva a generar condiciones que no garantizan un piso parejo para todos", denunció el líder del PRD, Sergio Cadena.