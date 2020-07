Módulos de licencias continúan operando en pandemia

Xalapa, Ver.- A pesar de las medidas por la enfermedad del SARS-CoV2, los módulos de emisión de licencias de conducir en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río operan con normalidad aunque con los protocolos correspondientes por la contingencia.

De este modo, los conductores deberán portar obligatoriamente cubrebocas, utilizar gel antibacterial y guardar la sana distancia.

En el caso de primera vez, los interesados deberán presentar identificación oficial: INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar liberada o constancia de identidad con fotografía expedida por el jefe de manzana.

Además de acta de nacimiento o CURP, y comprobante de domicilio, ya sea de agua o luz.

Para renovaciones, identificación oficial, comprobante de domicilio y licencia anterior.

La atención en los módulos es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes en ambos municipios.

Los costos de los documentos son los siguientes: tipo A, 1 mil 801 pesos (Transporte Público de pasajeros); Tipo B, mil 695 (Transporte de carga y particular); Tipo, C mil 483 (Servicio particular hasta 3.5 toneladas); Tipo D, mil 059 (Vehículos dos o tres ruedas y cuatrimotos) y Tipo P, $847 (Permiso menores de edad).

La ubicación de los módulos se encuentran: en la avenida Lafragua esquina José Azueta, frente al colegio Latinoamericano; en Cuauhtémoc esquina Miguel Ángel de Quevedo y en Progreso esquina Venus local 3, enfrente de la unidad deportiva "Gutiérrez de Velásco", en Boca del Río; y en Plaza Río, ubicada en bulevar Miguel Alemán 3051 local 27, por el tianguis de Boca del Río junto a Prenda Mex y Bancomer.

