Minimiza tesorero tuxpeño inhabilitación en su contra

El Tesorero Municipal de Tuxpan, Pedro Benítez Domínguez, desestimó la inhabilitación aplicada por la Contraloría Interna del municipio de Actopan, dado que "no es autoridad".

"El contralor me ha estado mandando oficios, pero no es una autoridad como un juez para inhabilitar a un servidor público, hay que esperar a la juez a que tenga la última palabra"

Al acudir al juzgado de procesos orales de Pacho Viejo, Coatepec; el funcionario acusó a la extesorera tuxpeña Martha Dolores Quiroz Lagos de "grillarlo" y recordó que la funcionaria "está en un cuadernillo".

"¿Yo la empine? ella fue la que me grilló y me sacó, ella está en cuadernillo y fue a la Fiscalía la primera vez, por ley la mandan a traer de que ratifique sus dichos, pero todo va para largo, ya como a las diez de la noche, la conclusión será mañana" dijo.

Enfatizó que de parte del ayuntamiento de Tuxpan no ha sido inhabilitado, sino que hasta la conclusión de la audiencia con el dictado de las medidas cautelares.

"Las únicas medidas cautelares no están en firme, yo vengo en libertad, a desestimar con pruebas documentales y mis testigos y va a decir, si vincula a proceso o no" enfatizó y apuntó que las anteriores medidas cautelares dictadas por la jueza Ludivina García Rosas, no han estado "en firme"

"Y se pueden apelar o meter amparos" finalizó.

