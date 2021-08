Minimiza Cuitláhuac lazo entre Encargada de Fiscalía y operadora de los zetas

Xalapa, Ver.- Pese a las críticas recibidas por el parentesco entre la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la presunta líder de los Zetas Guadalupe Hernández Hervis, “La Jefa”; el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó la permanencia en el cargo de Verónica Hernández Giadáns.

El mandatario reconoció la honestidad con la que Hernández Giadáns se manejó durante su comparecencia frente a diputados, donde manifestó ser prima de “La Jefa”; sin embargo, reiteró no existe una relación.

“A la familia no se escoge” dijo el mandatario, quién cuestionado sobre la presunta liberación de Hernández Hervis tras la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la fiscalía, aseguró que ella no fue responsable de su liberación, si no de quien integró la carpeta de investigación, en alusión al exfiscal Jorge Winckler Ortiz.

Aseguró que Hernández Giadáns ha acreditado todas las pruebas de control y confianza requeridas para ejercer como encargada de despacho de la FGE, mismas en las que confirmó su relación de parentesco con la presunta operadora zeta.

El mandatario estatal de nueva cuenta exhibió al exfiscal Winckler Ortiz por ocultar alrededor de 100 carpetas de investigación que derivarían de órdenes de aprehensión contra secuestradores,

Cuitláhuac García dijo que “metía las manos al fuego” por los resultados que ella presentara y por el manejo de recursos que ejerza, dejó las investigaciones sobre su persona en manos de las instancias que correspondan, mismas que “ya la avalaron” dijo el Gobernador.

La declaración y la implicada

“No voy a negar un parentesco que existe, sin embargo, de las conductas que hace mi familia yo no voy a responder”, respondió Verónica Hernández al ser cuestionada en la comparecencia rendida a diputados locales el pasado 21 de enero en el Congreso Local.

Lo anterior, fue difundido en columnas periodísticas a inicios de enero de 2020. De acuerdo con estas versiones, Verónica Hernández es hija de Diego Hernández Medina, quien a su vez es hermano de Othón Hernández Medina, padre de Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”.

“A la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí; pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder, yo sólo soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras (…) A esa persona tiene más de 30 años que no la veo”, refirió la encargada de despacho.

El 16 de marzo de 2018, el periódico Reforma publicó que “La Jefa” tuvo “estrechos vínculos” con el entonces secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié. Incluso para la PGR, "La Jefa" tenía la función de "notificadora" y "enlace" de ese cártel con el funcionario.

Como parte de una indagatoria penal, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) intervino llamadas, con autorización judicial, y exhibió que "La Jefa" hablaba con Téllez en el mismo lapso en el que ella negociaba el pago de 2 millones de pesos como rescate de una persona secuestrada que luego asesinaron sus captores.

Además de negociar el cobro de secuestros, "La Jefa" controlaba a los integrantes de "Los Zetas" que revisaban periódicamente los volúmenes de droga en las "tienditas" bajo su control.

Según la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-TAB/0000612/2017, la SEIDO descubrió circunstancialmente el vínculo entre Téllez y "La Jefa" cuando realizaba rastreos telefónicos a miembros del cártel.

"La Jefa" y su pareja sentimental, Juan Adiel García Lezama, alias "El Primo", eran los principales operadores de Hernán Martínez Zavaleta "El Comandante H", jefe de plaza de Los Zetas en el sur de Veracruz y en el norte de Tabasco, actualmente preso.