Minimiza Cisneros petición de diputado sobre detenidos por ultraje

XALAPA, VER.- El secretario de Gobierno, Eric Cisneros, desestimó la petición del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, que pidió a la titular del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, un informe al Congreso de Veracruz sobre la situación jurídica de las personas que fueron vinculadas a proceso por el delito de ultrajes, inválido desde el 28 de febrero.

El segundo a bordo de la administración estatal minimizó la petición, Ramón Díaz, que hizo desde el Congreso del Estado, al decir que no es originario de la entidad, no conoce a los personajes políticos y, por tanto, "no piensa como veracruzano".

El martes 14 de junio, el diputado del PT, originario de Nuevo León y representante plurinominal, presentó un punto de acuerdo en el que planteó que la titular del Poder Judicial, Inés Romero, debe presentar al Congreso de Veracruz un informe sobre la situación jurídica de las personas que fueron presentadas ante jueces locales y vinculados a proceso por el delito de ultrajes.

A pesar de que la petición corresponde a dos poderes distintos que son autónomos y en los que Cisneros Burgos no tendría injerencia, cuestionó la solicitud, incluso, reprochó al PT por postular a una persona que ya estaba encarcelada, tal como ocurrió con el alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda.

"El diputado Ramón del PT, que usted menciona, está confundido, y está confundido por una razón muy sencilla, él no es veracruzano, él es de otro estado de la república, tiene muy poquito aquí, no conoce a los personajes políticos del Estado y no conoce los procedimientos", insistió.

Es por lo que pide cosas fuera de contexto, "no piensa como veracruzano, si pensara como veracruzano no promovería a candidatos que están privados de su libertad".

La petición del diputado se basó en la negativa de jueces locales de sobreseer el delito de ultrajes a la autoridad que se le fincó a Pasiano Rueda, alcalde electo de Jesús Carranza, quien lleva siete meses en el penal de Tuxpan, y a quien le variaron el delito a tentativa de homicidio.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que "creen" que al político del PT le financió la campaña un integrante de "La Familia Michoacana".

Esa aseveración llevó al diputado local a pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) al citar a comparecer al gobernador para que aporte las pruebas; incluso, adelantó, la familia del ganadero de la zona sur analiza denunciar por daño moral a García Jiménez por hacer declaraciones sin sustento.

