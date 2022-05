Mimmi y Vale Queen faltan a presentación de corte real del Carnaval

El Comité del Carnaval de Veracruz realizó la presentación de la Corte Real esta mañana del 31 de mayo, sin embargo, se notó la ausencia de dos princesas; Miriam Carballo y Vale Queen.

De acuerdo con el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, estas ausencias no tendrá sanción alguna, no obstante, en posteriores eventos como papaquis y desfiles, donde algún integrante de la Corte Real no se presente podría generar un llamado de atención e incluso si se acumulan tres faltas puede llegar a la destitución.

"Se hizo la invitación a todas, la que no vino quizás fue porque no pudo, pero no hay ninguna sanción", aseguró Pérez Fraga.

Indicó que en el día de la elección de los reyes y reinas, hubo descontento por parte de una de las participantes que acusó no la dejaron votar, debido a que en el reglamento se indica que a las 8:00 de la noche terminaban las votaciones.

Agregó que hasta el momento no hay ningún indicio de que alguna de las participantes quiera renunciar, aunque si se da el caso sólo se recorrerán los lugares.

Debido a las lluvias que se registraron esta mañana en el puerto de Veracruz el evento inició a las 11:30 y cambio de sede al Teatro Francisco J. Clavijero.

Los integrantes de la Corte Real comenzaron a llegar al rededor de las 11:00 horas Mirna Caballero, alias la "Chikibaby" y Hannia Tuncheu, fueron las primeras en llegar, seguidos de Emmanuel Sahagún, Erubiel Sosa y Lacho el Cucaracho.

Al igual que la reina electa del Carnaval de Veracruz 2022 Yeri MUA y su novio el rey Brian Villegas, el Paponas, ambos con el distintivo azul.

El pasado 30 de mayo se realizó las elecciones oficiales para rey y reina del Carnaval de Veracruz, en total entre los nueve participantes se logró obtener un total más de 4 millones de pesos.

Yeri Mua superó a sus compañeras candidatas con un millón 942 mil 528 votos, por lo cual quedó como princesa primera Míriam Carballo, le siguió la Chikibaby, Vale Queen y Hannia Tuncheu.

Mientras que en los candidatos a reyes en primer lugar quedó El Paponas con 871 mil 116 votos.

Como princeso primero Emmanuel Sahagú, princeso segundo Erubiel Sosa y princeso tercero Lacho el Cucaracho.

En el caso de los reyes y reinas infantiles Pamela Díaz Utrera se llevó la corona real con 132 mil 020 votos, le siguieron Aimar Lyneth Renteral como princesa primera y Frida Arellano princesa segunda.

Al ser el único candidato el rey infantil electo fue Eydher Dorian Palacios.

mb