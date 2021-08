Mientras la entidad se guarda, jóvenes salen a bares en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- Al menos medio millar de jóvenes en Coatzacoalcos acudieron al malecón costero para convivir con sus amigos, como cada fin de semana, pese a las recomendaciones emitidas por las autoridades de quedarse en su hogares y no acudir a lugares concurridos para evitar contagios de coronavirus.

En un recorrido realizado por La Silla Rota Veracruz la noche del sábado, se evidenció que aún cuando algunas personas acudieron a dichos lugares, sí hubo una disminución de clientes.

La fila de carros era larga, en algunos puntos abarcaba unos 200 metros donde contabilizamos al menos uno 70 vehículos particulares, donde las neveras llenas de cervezas sobraron, así como la música desde las bocinas de los carros antes y después de la medianoche.

“Nosotros como jóvenes, sí lo tomamos en serio, pero no nos vamos a quedar encerrados en casa y pues no cayó en Semana Santa. Nos queremos divertir, por eso andamos aquí por el malecón”, manifestó Jair Calva habitante de esta ciudad, quien salió a beber con dos amigos.

Como cada fin de semana, los jóvenes estacionaron sus vehículos sobre el boulevard costero para convivir al aire libre, como ya es costumbre

“Sí estamos tratando de no ir a lugares con mucha gente y no nos estamos besando”, dijo otro joven que reservó su identidad, además de no poder disimular su consumo de alcohol.

BARES Y ANTROS LUCIERON CASI VACÍOS

En Coatzacoalcos, el cierre de bares y centros nocturnos quedó a criterio de los dueños, sin embargo los que trabajaron con normalidad lucieron casi vacíos este fin de semana.

El viernes pasado, las autoridades municipales emitieron un mensaje donde los invitaban a sumarse a las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus.

La mayoría de los establecimientos ubicados en el malecón costero abrieron con normalidad excusando que se verían seriamente afectados si no lo hacían.

“De un cien por ciento que teníamos bajamos a un 35, la verdad sí fue un bajo drástico, pero pocos siguen llegando. De aquí dependemos yo, mi compañera y mi jefa que tiene que mantener a sus hijos, y pues necesitamos el trabajo”, dijo en entrevista Alejandro Murillo Bautista, responsable de un bar tradicional en esta ciudad.

De acuerdo a los cajeros de estos negocios, las ventas cayeron al menos en un 50 por ciento desde esta semana.

“La verdad es que desde el viernes estamos así, este bar siempre está lleno. Las 30 mesas se llenan, pero míralo hoy”, argumentó el empleado de un antro ubicado en el malecón, quien decidió omitir su nombre.

Entre lo que llamaba la atención, se encontraban algunos meseros que portaban guantes de látex y cubrebocas, aunque ni eso funcionó para atraer clientes.

PISTAS DE BAILE VACÍAS

Las luces y la música que forman parte del escenario en estos lugares auguraban una noche de baile y diversión, pero los dueños y meseros se quedaron con ganas de recibir una buena propina.

Los antros más populares como Gula Gula, Aguamala, Los 80`s, y Aquí Esta Lucas, lucieron con poca afluencia de clientes, incluso uno de ellos cerró antes de lo habitual tras quedarse vacío.

Las personas que salieron a divertirse con normalidad, estaban sentados en las mesas y muebles sin tomar alguna medida preventiva, aunque en esta ocasión prefirieron no acudir a la pista de baile aunque el DJ los invitará.

Esta situación se repetirá en los siguientes días, donde no se ha vuelto obligatorio el cierre de bares.

El consejo a las personas es que no acudan a lugares donde haya mucha afluencia.

Se espera que la ciudadanía acate pronto las medidas preventivas.

ygr