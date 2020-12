Michelle se viralizó tras compartir nota laudatoria UV con su papá

XALAPA, VER.- "Más que un papel, es demostrarles que estoy valorando lo que hacen por mí", dijo Michelle para La Silla Rota Veracruz tras viralizarse foto en la que aparece junto a su papá. El señor Gumersindo, aún con ´ropa de trabajo´ posó junto a su hija para presumir la nota laudatoria emitida por la Universidad Veracruzana (UV). "Me siento muy orgulloso de ella y que no le haya importado el que estuviera muy sucio y me abrazara muy fuerte", se lee al pie de la foto.

Michelle Janeth Justo González tiene 20 años y estudia en la Facultad de Enfermería de la UV, región Orizaba. Desde hace tres meses, todos los días se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en sus estudios universitarios, pues cree que no hay mejor forma de agradecer el esfuerzo de sus padres que cumpliendo en la escuela.

La joven recibió su segunda nota laudatoria, con promedio de 9.66, este jueves 26 de noviembre, y narra que enseguida la recogió en la Facultad de Enfermería fue a casa para enseñársela a su mamá. "Quería compartir con ellos esa felicidad", dice.

La señora Irma González Sánchez, madre de Michelle, es "parte fundamental, muy importante" de la vida universitaria de Michelle. Cuando ha tenido proyectos, o muchas tareas, es su madre quien la ha acompañado en desvelos. En ocasiones la joven le insiste en que se vaya a dormir, a lo que la señora Irma le ha contestado "otro ratito", que se convierten en horas de ver una serie o película, para no dejar a su hija sola.

El día que le entregaron su reconocimiento, después de ver a su mamá, Michelle buscó a su papá, Gumersindo Justo Medel, trabajador fontanero de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). En ese momento se encontraba en obra en Los Arcos de Mendoza, y Michelle narra que cuando llegó no lo encontraba pues estaba dentro de una fosa.

Aún con las botas enlodadas, y su "ropa de trabajo", el señor no pudo aguantar las ansias de fotografiarse junto a su hija y el reconocimiento de la UV. El retrato, publicado desde el perfil de Facebook de Gumersindo, tiene más de 5 mil 200 reacciones, 800 comentarios y se ha compartido casi mil 400 veces. Al pie se lee: "Les presumo que el día de hoy mi hija me fue a entregar hasta mi trabajo una nota laudatoria la cual obtuvo durante el semestre saliendo con promedio de 9.66 en UV. "Me siento muy orgulloso de ella y que no le haya importado el que estuviera muy sucio y me abrazara muy fuerte."

La familia Justo González tiene un negocio de venta de helados en Ciudad Mendoza; los fines de semana. "La Tradición" ayuda como un ingreso extra para los gastos diarios.

El orgullo de los padres de Michelle es la situación de muchos padres de jóvenes estudiantes, que ven reflejado su esfuerzo diario en los logros de sus hijos. A pesar de que la familia Justo González ha vivido dificultades, Michelle continúa sus estudios universitarios, y tiene como meta obtener nota laudatoria cada semestre hasta graduarse.

"Nos va a costar el doble, pero el gusto va a ser el doble", dice la joven, ante los obstáculos de aprendizaje que se presentan con las clases en línea, por pandemia global del covid-19. Las prácticas las ha realizado con sus mismos familiares, pero relata que no es lo mismo, ni el aprendizaje esperado a que si sus clases fuera presenciales.

A pesar de las situaciones adversas Michelle seguirá esforzándose por sobresalir en la vida universitaria. "Los amo, los quiero mucho, gracias a todo su esfuerzo soy quien soy, y estoy donde estoy. Estoy orgullosa de ustedes, de que sean mis padres." Dice la joven universitaria para Gumersindo e Irma.