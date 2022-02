Michell emigró de Veracruz para ser conductora, fue asesinada en CDMX

"Yo me salgo de la carrera que me estaba pagando, porque soy de una familia muy humilde, decido salir de Olmeca TV para probarme en las grandes ligas. Me puse a ver a Inés Sainz, a Marisol González, a Christian Martinoli, al doctor (García) y dije pues yo no quiero estar aquí", contó la joven en una entrevista para Diario del Istmo.