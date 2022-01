Mi lucha en Veracruz es derogar el delito de ultrajes: Monreal

XALAPA, VER.- El senador de Morena, Ricardo Monreal aseguró que mantendrá su lucha con la intención de que en Veracruz se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, que lo llevó a confrontarse con el gobierno del Estado.

En una entrevista con la revista Proceso, planteó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez comete un "error político" al burlarse de la integración de una comisión especial en el Senado de la República, que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos.

"Mi lucha en el estado es por derogar el delito de ultrajes a la autoridad, porque a través de él se han cometido excesos. Yo no digo que en otros estados esto no exista, pero en este caso, en Veracruz, hay prisión oficiosa.

"En otros estados es delito, pero no amerita que sean privados de su libertad, pueden tener el proceso fuera. Además (en Veracruz) se ha demostrado que hay excesos y que la división de poderes no existe, y que hay una subordinación completa del Poder Judicial y la Fiscalía al gobernador".

El morenista calificó como incongruente que desde el partido de izquierda se haya promovido una reforma, que por un simple insulto tenga a mujeres y hombres detenidos violando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Monreal denunció en noviembre del 2021 la detención de seis jóvenes que se encontraban en la plaza comercial El Tejar. Los hechos se registraron en el mes de septiembre, ellos fueron detenidos por ultrajes a la autoridad, a pesar de que no se resistieron.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de García Jiménez al demostrar que se había excedido en el uso de la fuerza contra los jóvenes, violando el debido proceso.

En ese sentido, Monreal destacó que se logró el cometido de demostrar que se les había fabricado el delito, sumado a que los jóvenes recuperaron su libertad en el mes de diciembre, tras ganar un amparo.

Aclaró que no puede aplicar la política de la "avestruz" (de enterrar la cabeza) ante las violaciones a los derechos de los ciudadanos, que se han acreditado en la entidad que gobierna Cuitláhuac García Jiménez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República consideró "arrogante" y "soberbia" la actitud que asumió el gobernador que ha calificado de "golpista" a la comisión que crearon, para analizar el actuar de las autoridades encargadas de impartir justicia.

Reiteró que al grupo de trabajo lo avaló la Junta de Coordinación Política y que se tendrá que ratificar en el Pleno del Senado, en el mes de febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional.

Al referirse al caso de José Manuel del Río Virgen, detenido el 22 de diciembre, por la supuesta autoría del asesinato de Remigio Tovar Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, confió que el tema "va a caer por sí mismo".

Se reconoce como un villano no favorito de los militantes de Morena, sin embargo, destaca: hago un llamado a la militancia no podemos admitir los excesos, aunque sean cometidos por los nuestros, no podemos simple y sencillamente practicar la política de avestruz, de enterrarte y no darte cuenta de lo qué pasa. Yo no lo acepto y no creo que la militancia lo acepte".