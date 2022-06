"Mi instinto me salvó": Susana pudo escapar de presunto asesino serial

Viridiana Moreno buscaba trabajo por internet y fue engañada por un presunto feminicida serial: Greek "N".

Y como ella, Susana también estuvo a punto de ser víctima de dicho sujeto, actualmente preso. La joven de 24 años narra que poco antes de que fuera encarcelado sostuvo una entrevista de trabajo con Greek y con otro sujeto que lo acompañaba.

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, Greek "N" tenía como modus operandi ofrecer empleo a sus víctimas en redes sociales, a quienes citaba en locales o restaurantes.

Como ellas, son constantes los casos de mujeres y hombres que terminan engañados por enganchadores que usan las redes sociales para quedar impunes.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoce que casos como estos están relacionados con redes de trata, aunque matiza que cualquier persona, y no necesariamente grupos criminales, puede acceder a la realización de actividades como esta.

BURLÓ LA MUERTE

Cuando Susana vio en las noticias y en las redes sociales que Greek "N" fue detenido por feminicidio, supo que, a diferencia de Viridiana, logró burlar a la muerte.

Apenas 23 días antes de la desaparición de Viri en Cardel -18 de mayo-, Susana conoció al sujeto bajo el mismo modus operandi que utilizó con la joven madre. Es así como sostuvo una entrevista "de trabajo" con él y otro sujeto del que se hacía acompañar.

Otras chicas de Cardel se salvaron del feminicida porque no acudieron a la supuesta entrevista, pero Susana se salvó, cuenta, gracias a su intuición.

Y es que la joven estaba en busca de un empleo que le permitiera seguir estudiando, por lo que decidió, al igual que otras víctimas, unirse a grupos de bolsas de trabajo ofertadas en redes sociales en su ciudad.

Ahí, localizó un anuncio que de inmediato captó su atención: bonos, flexibilidad de horario y exclusivo para mujeres, por lo que se apresuró a pedir información.

"Supe que me salvé desde que decidí no ir con ellos, una noche antes soñé a mi mamá, quien murió hace dos años y me decía 'no vayas', fue algo muy extraño", narró "Susana", cuyo nombre real no se da a conocer por motivos de seguridad.

"Yo le mandé un mensaje al número que decía en un anuncio de Facebook y me agendó una entrevista al día siguiente, eso fue en abril, entonces me citó una mujer", contó.

Incluso, Susana aún guarda y muestra el mensaje de voz que una mujer, que no se ha definido si es Adamari "N", pareja sentimental de Greek "N" y también presa por el feminicidio de Viridiana, le mandó.

En el archivo de voz, le explica algunas de las comodidades que tendría en el empleo que parecía el trabajo perfecto.

"Hola Susana, pues el horario es muy flexible, tú asignas los horarios en los que puedas trabajar, obviamente solamente tienes que cubrir un mínimo de horas y también un máximo, aparte del sueldo base se te dan bonos de productividad y si tú quisieras ir a firmar a Puebla se te dan las prestaciones básicas de ley, si no, sueldo base y los bonos", se oye en la grabación.

De esta manera, fue citada en una cafetería ubicada a 400 kilómetros de donde Viridiana fue interceptada. Era el 25 de abril y la cita estaba planeada para las 9:30 horas; hasta ese momento, lo que sabía es que la mujer que la citó era la misma que la entrevistaría.

Pero al llegar al lugar, se encontró con dos hombres, uno de ellos Greek, a quien describió como alguien de entre 1.60 y 1.70 metros, delgado, moreno y con barba. Los hombres la llamaron por su nombre y apellido.

"¿Eres Susana Gutiérrez?", le cuestionó el presunto feminicida, lo que la sorprendió. Sin embargo, después los tres se sentaron en una mesa.

"Me dijo que el trabajo era para ventas, que necesitaban representantes de ventas en Veracruz, que se dedicaban a la venta de trastes que traían de Puebla, ollas y esas cosas", contó.

"Me pareció muy extraño, porque ofrecían unos bonos muy altos y daban comisiones de mil pesos a la semana si vendías cinco ollas a la semana, entonces le pregunté por la chica que me iba a entrevistar y me dijo que no pudo llegar al punto de encuentro".

En aquella entrevista, Greek se presentó como una persona de mando en la supuesta estructura empresarial. Pero a Susana no le dio confianza.

"Dijo que era el de recursos humanos de la empresa, que se dedicaba a las ventas y que recorría muchos estados buscando representantes, que le importaba que fueran mujeres, que era importante la presentación, me dio miedo porque ellos elogiaron mi aspecto, me decían, 'eres joven, eres bonita', pero no me preguntaron sobre mis aptitudes laborales", detalló.

Ambos hombres la invitaron a acompañarlos con la mujer que la citó para la entrevista de trabajo.

"Vive aquí cerca, allá te va a va a dar detalles", le dijeron.

En ese momento, Susana supo que algo estaba mal y su instinto le indicó que no debía ir con los sujetos.

"Yo le digo que no y veo cómo de inmediato le cambia el semblante, se enoja mucho y trató al menos cinco veces más de convencerme, me decía 'es que allá te puede dar información sobre capacitación, cursos para que aprendas a vender, para que hagas clientes'", relató.

"Me dijo entre risas, 'no te vamos a hacer nada, es para que platiques con la representante'".

Al reiterar que no iría con ellos, los hombres se levantaron y se fueron del lugar. Susana se quedó una hora más en la cafetería en espera de que su pareja, a quien siempre mantuvo al tanto de su ubicación, pasara por ella.

Al llegar ambos a casa, buscaron el perfil en Facebook y ya había sido dado de baja, mientras que del número del que le escribieron ya la habían bloqueado.

"Susana" pasó casi un mes escondida por la angustia de haberles entregado su currículum y, en él, algunos de sus datos personales. Por miedo, decidió no alertar a nadie.

Luego, se enteró de la detención

"Cuando vi la foto me dio un escalofrío terrible porque vi la cara del hombre que me entrevistó, cuando vi lo de Viri sospeché que había sido bajo ese mismo modus operandi, pobre Viri, la engañaron", expresó.

ALERTAN POR TRATA DE PERSONAS

La desaparición de Viridiana el 18 de mayo pasado trajo al ojo público el alertamiento social de la posible operación de redes de trata de personas.

Desde que se supo que fue enganchada mediante redes sociales con supuestos trabajos que ofrecen condiciones y prestaciones atractivas, han sido decenas de personas las que han alertado sobre mensajes que llegan a sus teléfonos celulares privados, ofreciendo sueldos estratosféricos, por jornadas bajísimas, incluso algunas de solo una hora o menos al día.

Y aunque son diversos números, prácticamente todas las ofertas son similares. Así, de los teléfonos +52 932 203 4252; del +52 963 249 6928; del +52 618 261 8017 el mensaje siempre es el mismo:

"Estimado cliente de Amazon. Tiene suerte de ser seleccionado para participar en las oportunidades de trabajo en línea creadas por nuestra empresa. Una hora al día. Gana 5000MXN fácilmente. Limitado a 150 plazas. Actuar ya, pónganse en contacto con la línea de atención al cliente", señala el texto que agrega una liga que redirecciona a los teléfonos 5216251009625, 639981458453, 639981458427

"Usted ha sido seleccionado para una vacante. Salario diario $3388 Contáctenos aquí" (sic), es otro de los mensajes que pueden leerse desde el +528134786495.

Otro mensaje que se ha estado reportando es el que ofrece trabajar 10 minutos y ganar hasta 3 mil pesos.

"Reclutamiento. Hola, ha sido seleccionado para un puesto de medio tiempo/tiempo completo. Un trabajo de medio tiempo toma de 10 a minutos. Salario diario 500-3000MXN. Contacto: 85585824686".

Otros mensajes solicitan ponerse en contacto con el teléfono +525633635703 y tener una tarjeta bancaria para retirar la "comisión" a la que serán acreedores tras "aprovechar" un trabajo desde casa donde prometen pagar más de 2580MXN por día.

Desde el +52 56 2769 8587 se ha detectado que una persona que se presenta como "Diana" y dice ser trabajadora de Amazon en el área de Recursos Humanos, ofrece algunas plazas a tiempo parcial e incluso solo por aceptar, reciben un bono de 50 pesos y pagos diarios de hasta 3 mil pesos.

"Eres seleccionado para trabajar en Coppel con un salario diario de 1000-3000MXN. Quedan 7 lugares, date prisa y contacta", dice un mensaje de texto enviado desde el 644 279 2290.

Algunos números que también han sido evidenciados como presuntas estafas por usuarios de redes sociales son el 55 4163 7832, 961 106 9461, 782 131 6285, 8123456521, 961 669 5633, 999 142 3908, 243 145 3138, 321 103 9994, 659 103 8446, 937 272 8973, 828 102 6741, 867 178 0057, 233 112 4128, 961 179 5843, entre otros.

Sobre este tema, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha reconocido la operación de redes de trata de personas detrás de estas ofertas.

"Es un modus operandi no solamente para lo que comentas -trata de personas- sino también para llevarse datos personales mediante ligas que son maliciosas", señala en entrevista Erick de la Torre, titular de la Policía Científica Preventiva.

El servidor público recomienda categórico no darles clic a las ligas y cerciorarse del origen de estos mensajes, pues existe la posibilidad que, de hacerles caso, puedan no solo vulnerar el teléfono propio, sino también desplegarse mensajes a los contactos de cada persona y se extienda la contaminación de los dispositivos de todos.

Reconoció que las personas no suelen corroborar cuán real es un mensaje de estos, lo que abre la posibilidad de ser víctimas de extorsión o de otros delitos más graves.

"Debemos ser precavidos para no caer en este tipo de modus operandi como es un salario elevado sin saber nuestras actividades a realizar. Cuando reclutan en empresas no es el mecanismo que habitualmente se realiza", detalla.

Aunque en el caso de Greek "N" la Fiscalía de Morelos tiene como una de sus líneas de investigación su posible vinculación con redes de trata de personas, el servidor público evadió mencionar cuál o cuáles serían los grupos delictivos que están ejerciendo este modus operandi y que podrían estar detrás del ahora detenido.

Al contrario, de la Torre afirma que no es un problema que vaya al alza, esto gracias presuntamente a las estrategias de prevención que emite la Secretaría precisamente en las mismas redes sociales.

"Estas técnicas las puede utilizar diferentes tipos de personas ya que el esquema que se utiliza es muy fácil de poder realizar para ciertos fines", señala.

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que, en la entidad, al menos las extorsiones, sí han ido en aumento.

En 2021 se reportó a la federación que autoridades ministeriales de Veracruz abrieron 744 carpetas de investigación por este delito y en 2020 fueron 714.

Para este año, en solo cuatro meses se han presentado 259 casos, es decir, el 35 por ciento de todos los que se presentaron en todo el año pasado.

Por cuanto hace a la trata de personas, durante el 2019 se abrieron 4 investigaciones y para 2020 fueron 8 casos; la cifra subió a 11 durante el año pasado y para los cuatro primeros meses del año, se ha presentado al menos un caso.

Como medida de prevención, la Secretaría cuenta con las líneas 089 y 911 donde puede orientarse a todo ciudadano sobre estos mensajes recibidos, además de dar a conocer si el número del que proviene está ligado a la posible comisión de hechos delictivos.

mb