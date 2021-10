"Mi hijo fue asesinado por policías en Veracruz", padre de Gerson Castro

XALAPA, VER.- Gerson Castro Castellano murió el 15 de diciembre del 2020, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico que le generó una fuerte golpiza que le propinaron, presuntamente, policías estatales.

Su padre Arnoldo Castro difundió un video en redes sociales, pide la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador pues asegura que en la Fiscalía General de Veracruz (FGV), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, tiene estancada la investigación del caso.

Verónica Hernández Giadáns

En la grabación, desde un cementerio de Xalapa, el padre de familia explica que su hijo de tan solo 25 años, salió a trabajar el 10 de diciembre. Acudió a Plaza Xanat, como representante de un artista urbano que se presentó en un video bar.

Arnoldo Castro mencionó que ya envió una carta al presidente, incluso, ya habló con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero poco se ha hecho para investigar el caso, por lo que pidió la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cuitláhuac García Jiménez

"Mi hijo fue asesinado por los que supuestamente están para cuidarnos y salvaguardarnos. Todo ocurrió la noche del 10 de diciembre del 2020" relató en la grabación.

El joven acudió en calidad de representante de un artista urbano, y cuando salió del bar, buscando un taxi, narra, los policías lo golpearon y después apareció en un callejón de la ciudad.

El supuesto "artista" falseó declaraciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tal como lo hicieron otras dos o tres personas y ello quedó asentado en las carpetas de investigación 5247 de 2020 y FD/813 del 2020, denunció el padre de familia.

"El 11 de diciembre del 2020, después de culminar sus actividades -alrededor de la una de la mañana- salió de dicho evento para tomar un taxi en la calle, porque no lo subieron en donde era la plaza".

A las 2:36 de la mañana, envió un audio a un amigo en el que le pedía ayuda, pues comenta que una patrulla lo había levantado, "los oficiales me vienen golpeando, ayúdame, búscame en el cuartel de San José o dónde sea", pidió.

Se cree que el joven logró escapar de los policías y fue a las seis de la mañana que informaron a sus padres sobre su ubicación en un callejón, donde estaba inconsciente por la golpiza que le propinaron "estos montoneros que le ocasionaron fracturas craneoencefálicas".

Gersón Castro murió el 15 de diciembre, y a nueve meses del incidente no han avanzado las investigaciones, a pesar de que en dos ocasiones ha recurrido al gobernador García Jiménez pidiendo apoyo.

"Después de la muerte de mi hijo, aún no tenemos respuesta y seguimiento alguno para hacer justicia por la situación que mi familia está pasando por el asesinato de nuestro amado hijo Gerson Azael Castro Castellanos, de apenas 25 años, el cual tenía toda una vida por delante y siendo padre soltero de una niña de 7 años".

Desde el trayecto donde fue "levantado" hasta donde apareció herido, hay más de 15 cámaras de videovigilancia y aunque se pidió a la Fiscalía se requieran las grabaciones, el cinco de febrero de este año, personal de FGE confirmó que solo son cuatro dispositivos, y dos de ellos son inservibles y los otros no captaron al joven.

"¡Qué ineptitud! ¿No cree Usted, señor Presidente? Pero desgraciadamente estamos en México y así funciona nuestro sistema judicial penal y pues el poder y el dinero son los que mandan, los ciudadanos como yo, que no tenemos acceso a ese poder, no tenemos privilegio de tener justicia, por eso le pido y exijo ayuda para esclarecer el asesinato de mi hijo".

AGRESIONES DE POLICÍAS HA SIDO OBSERVADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Del 2020 al 2021, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) suma tres muertes de civiles en el Cuartel de Policía "Heriberto Jara Corona" mejor conocido como "San José". El caso más reciente se reportó el 21 de julio cuando se informó de un "suicidio".

La secretaria ejecutiva de la CEDH, Minerva Regina Pérez López confirmó que Seguridad Pública ha aceptado todas las recomendaciones que ha emitido la comisión, y la gran mayoría están en seguimiento.

No obstante, destacó que no pueden hacer nada para evitar que los elementos incurran en uso excesivo de la fuerza pública, "No podemos obligar a las autoridades a que actúen de cierta forma. son ellas, en su voluntad de no cometer más violaciones, que las aceptan y realizan acciones para dar cumplimiento".

Minerva Regina Pérez López

El 12 de julio, la SSP informó sobre un suicidio al interior del Cuartel de Policía "Heriberto Jara Corona" mejor conocido como "San José", ubicado en el centro de esta ciudad.

El primer caso se reportó el dos de mayo del 2020, su nombre era Carlos Andrés Navarro, tenía 33 años, su muerte ocurrió al interior del Cuartel de Policía de San José.

Carlos Navarro se dedicaba a la serigrafía, y fue detenido en el exterior del fraccionamiento Los Cántaros por el presunto delito de "faltas administrativas", y después de someterlo, los uniformados lo llevaron hasta el Cuartel San José. Después se reportó "su muerte".

Una segunda muerte se informó el 24 de octubre del 2020, Gustavo Ortiz Hernández, perdió la vida al interior del Cuartel de San José presuntamente por los golpes que le dieron los policías.

Según los familiares, Gustavo Ortiz era comerciante, tenía 35 años y los policías de SSP lo detuvieron y lo acusaron de haber cometido el delito de extorsión.