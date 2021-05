Letty Hernández Miranda aspira a convertirse en próxima diputada local en la zona de Altas Montañas de Veracruz. Madres de desaparecidos repudiaron su estrategia de cierre de campaña en el que convocó a mitin ´por nuestros desaparecidos´. La invitación indignó a colectivo, por las intenciones consideradas oportunistas de usar el dolo para ´ganar un puesto como servidor público´.

"Te espero este Sábado 29 de mayo a realizar esta ceremonia 100% simbólica 'por nuestros desaparecidos' para cerrar los trabajos de campaña por la diputación local del distrito 20...", se leía en la invitación de la candidata, para reunirse a las 19 horas, en la Alameda de Orizaba, con ropa blanca y una veladora.

Tras críticas de repudio por parte de integrantes del Colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba – Córdoba, el evento fue cambiado de propósito, la invitación anterior se eliminó de redes sociales y la candidata Letty Hernández externó mensaje de disculpa.

"Mi desaparecido no es moneda de cambio en estas elecciones", se lee en comunicado del Colectivo.

Lilí Jiménez busca a su hijo desde hace 8 años. Yael Zuriel desapareció el 01 de septiembre del 2012, en Orizaba, Veracruz, a la edad de 22 años. "Qué tristeza, coraje, rabia e indignación da que este tema tan delicado y doloroso para nosotros que tenemos un ser querido desaparecido, lo quieran para ganar un puesto como servidor público", expresó sobre el mitin de la aspirante a diputación.

También, criticó desde su cuenta de Facebook, que la candidata se ´abandera´ de una lucha social, pero no asistió en la última marcha convocada por el Colectivo, cuando madres salieron el 10 de mayo para exigir acciones que den con el paradero de sus familiares: "no le vi ni caminar ni alzar la voz de los nuestros..."

Sobre las acciones de búsqueda que directamente realiza el colectivo desde hace tres meses fosas clandestinas de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, Lilí evidencia la inacción de la candidata. "...tampoco le hemos visto rascar la tierra, ni enterrar una varilla para saber si hay un cuerpo, ni hacer la limpieza de un predio para facilitar los trabajos de recuperación, etc, etc, etc. Siendo que este municipio está dentro del área de esa diputación local..."

Letty Hernández escribió una disculpa en comentarios del perfil de una de las integrantes del colectivo, y mandó en privado el mismo texto a otra madre. Al ser idéntico, acusan que solamente ´copió y pegó´ el mensaje.

El evento de cierre de campaña fue cambiado de llamarse ´por nuestros desaparecidos´, a ´Mitin pacífico por la paz´.