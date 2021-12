Mercado negro de pirotecnia en Veracruz que se maneja por internet

Se venden a través de Marketplace, hay de varios colores, intensidades y peligrosidades; están las inofensivas chispitas, buscapiés o los explosivos conocidos como palomas chicas, grandes, jumbo y se pueden comprar con solo entrar a Facebook y contactar al proveedor.

Aunque en el puerto de Veracruz hace 19 años se prohibió la venta de pirotecnia, debido al incidente del Mercado Hidalgo, el cual cobró la vida de 35 personas, el mercado negro de los cohetes está presente mediante las redes sociales, sin que las autoridades hagan algo.

Con solo tener a la mano un celular y entrar a los distintos grupos de compra y venta que existen en la aplicación Markeplace o pedir el número de WhatsApp del proveedor, quien hace entregas a domicilio con una compra mínima de cinco productos o 500 pesos.

Según la Ley de Federal de Pirotecnia, es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien puede otorgar permisos para establecer y operar locales para la fabricación, el almacenamiento y la compraventa de artificios pirotécnicos.

Hasta el momento en el puerto de Veracruz ningún negocio o persona tiene permiso para la venta de pirotecnia.

Sin embargo, existe una excepción a la norma, ya que de acuerdo a Protección Civil ellos no pueden intervenir si una persona vende este tipo de objetos en su casa, pues antes tendría que haber una denuncia mediante a las autoridades correspondientes para que se pueda decomisar la mercancía.

"En una casa habitación yo no tengo soporte jurídico legal, tendría que haber una denuncia ante la autoridad competente para que un juez emita una orden de cateo y por internet no podemos, se necesita una investigación", aseguró Alfonso García.

Hace un mes personal de Comercio, Gobernación de Ayuntamiento de Veracruz y la Policía Naval, decomisó 11 kilos de pirotecnia en distintos locales de la ciudad.

Mientras que en el estado de Veracruz en diciembre la Sedena aseguró más de 846 kilogramos de pirotecnia.

El peligro de la pirotecnia

Incendios y accidentes causados por el uso de pirotecnia en el puerto de Veracruz se registran con mayor frecuencia en diciembre, debido a que en esta temporada aumenta el consumo de juegos pirotécnicos, aseguró el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.

Solo en el 2020 la Cruz Roja acudió a cinco llamados de emergencia por el uso de pirotecnia, así como llegaron dos personas por quemaduras de juegos pirotécnicos.

Hace un año la casa hogar El Buen Samaritano registró uno de sus peores accidentes que acabó con el poco patrimonio que tenían. Un cohete arrojado a los dormitorios provocó un incendio que quemó camas, ropa y zapatos de los niños que habitaban el lugar.

Durante ocho meses estuvieron sin prestar servicio, mientras que los menores de edad que se albergaban en el sitio tuvieron que buscar otro hogar temporal, hasta que las condiciones fueran adecuadas para regresar.

"Nosotros estábamos cenando en el comedor, cuando de pronto escuchamos un trueno muy fuerte, un vecino vino corriendo para decirnos que las llamas estaban muy altas. Ese día se fue el agua en la colonia y entre todos los vecinos comenzamos a echar tierra y fue como disminuyó un poco", contó Clarión del Carmen García Cueto, directora de la casa hogar.

Lo que al parecer había sido un accidente, se convirtió en un incendio provocado, aseguró la directora del albergue, según peritajes, arrojaron que lo que originó el fuego fue combustible que arrojaron al cuarto, mientras que el detónate fue cohete.

Hace dos meses regresaron al albergue, luego de la ayuda en especias que los ciudadanos y algunas empresas para construir de nuevo el dormitorio.

"Ya no teníamos ganas de volver a abrir otra vez, pero los ciudadanos nos empezaron a reanimar, porque fue una perdida absolutamente de todo", dijo.

Hasta el momento no se ha encontrado a las personas que provocaron el incendio.

Recomendación de Cruz Roja

Ernesto Díaz Mora, coordinador de socorros de la Cruz Roja, delegación Veracruz-Boca del Río, recomendó a los ciudadanos evitar el uso de pirotecnia en casas y vigilar que los menores de edad no jueguen con este tipo de objetos.

Pues es muy común que en estas fechas lleguen a las instalaciones de la Cruz Roja con quemadura de gravedad o incluso puedan causar algún tipo de amputación de alguna extremidad.

También recomendó que si llegasen a presentar algún tipo de quemadura por este tipo de accidentes llamen de inmediato al 911, así como evitar ponerse cualquier tipo de ungüento, crema o aceites en el área afectada.

"La recomendación es no aplicar remedios caseros, porque estos se impregnan en la piel y después todo esto que tienen impregnado en el hospital los tienen que rapar, le tienen que hacer un lavado quirúrgico y es mucho más doloroso para el paciente. La recomendación es solo regar con agua o con trapos húmedos", aseguró.

Los especialistas aseguraron que la mejor forma de evitar estos tipos de accidentes es dejar de comprar pirotecnia, ya que esto contribuye a la venta informal.

"Esto es oferta demanda, si yo quiero alguien me va a vender si nadie quiere pues no es negocio y no voy a hablar de incendios, también hay personas lesionadas con quemaduras en manos y hay gente que ha perdido alguna extremidad", comentó Alfonso García Cardona.