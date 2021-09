Mercado negro de covid en Veracruz: pruebas PCR y cubrebocas "pirata"

La calurosa mañana del 9 de septiembre transcurría normal en la muy transitada ciudad Boca del Río, los rayos del sol entraban por las ventanas del carro de Manuel, quien sin soltar su celular intentaba completar la venta de una caja de pruebas rápidas de covid a 600 pesos.

Confiado en la legalidad de las muestras, aseguró a su posible comprador que se trata de las mismas pruebas que realizan especialistas en conocidas farmacias y hospitales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río al doble de precio.

No es cierto, las cajas con cinco hisopos para prueba de antígenos no cuentan con los sellos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que de acuerdo con las recomendaciones del sector Salud, es preferible evitarlas.

Sin embargo, Manuel repite el mismo discurso por Whatsapp y a todo aquel que se acerca a su pequeño automóvil color negro, que repleto de lonas y cartulinas fosforescentes ofrece cubrebocas KN95, oxímetros y kits completos de pruebas rápidas "procedentes de china" pero sin ninguna certificación de la autoridad sanitaria.

A pesar de que en la "Lista de pruebas de antígenos" aprobadas por Cofepris hasta el 30 de junio de este año no figura la "Novel coronavirus (sars-cov-2) antigen rapid test cassette (swab)", que vende Manuel, el hombre asegura que vende al menos 10 cajas todos los días de las 10:00 a las 19:00 horas frente a un conocido restaurante de mariscos en Boca del Río.

"Las vendo por cajas para las familias o empresas, trae su instructivo, sus popotillos te marcan hasta donde lo debes introducir, son como los que hacen en Salud Digna", explicó mientras se ponía el cubrebocas.

Los popotillos a los que se refiere Manuel son los hisopos que especialistas introducen por la nariz para detectar fragmentos del material genético del virus SARS-CoV-2, es decir, para confirmar si eres portador de la covid-19.

Enfermedad que desde 2019 logró quitarles la vida a 251 personas en el municipio boqueño, así como, a 12 mil 393 a nivel estatal, según datos del gobierno de Veracruz.

Manuel reconoce que los datos son alarmantes, por lo que aseguró que entre sus principales clientes se encuentran médicos y empresas de la zona, que en busca de conseguir pruebas "buenas y eficaces" acuden a él todos los días.

NEGOCIO QUE TRABAJA EN LA CLANDESTINIDAD

Por la forma en la que opera el pequeño puesto del hombre, se trata de una actividad clandestina, porque la "Novel coronavirus (sars-cov-2) antigen rapid test cassette (swab)", supuestamente originaria de China, no cumple los parámetros de salud necesarios, así que, no debería ser vendida al público en general.

De acuerdo con la Cofepris, en México solo están aprobadas cuatro pruebas de antígenos de China: el Kit de prueba de antígeno sars cov 2, el Casete de prueba rápida de antígeno covid 19 (hisopo nasofaríngeo) previta, la Genrui sars cov -2 antigen test kit (colloidal gold) y la 2019-nCOV antigen test kit (colloidal gold).

Esto significa que las distribuidas por Manuel no cuentan con las regulaciones necesarias para que la Cofepris le otorgue un permiso basado en el protocolo de evaluación que junto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición "Salvador Zubirán" y el TecSalud del Tecnológico de Monterrey elaboraron.

No obstante, para Manuel las regulaciones oficiales no son problema, ya que, según sus cálculos ha vendido más de 100 cajas con cinco pruebas cada una; a 120 pesos la unidad "y sin problema".

Se trata de 500 pruebas rápidas de antígenos, más del doble de las que registró la Universidad Veracruzana (UV) en todo el mes de agosto, pues solo aplicaron 200, de las que el 18 por ciento dio negativo.

De acuerdo con la Coordinadora del Centro de Estudios y Servicios en Salud UV, la doctora Antonia Barranca Enríquez, los encargados de realizar cualquier actividad relacionada con las pruebas deberían ser químicos y biólogos especializados.

Esto contrasta con las indicaciones que da Manuel: haces la prueba, lo metes a un recipiente que trae ahí y ya te marca el resultado, sin necesidad de ir a un laboratorio validado.

Barranca Enríquez recomendó acudir con laboratorios especializados y confiables, pues te proporcionan mayor confiabilidad, siguen metodologías médicas y te pueden ofrecer asesorías.

VERACRUZANOS EN RIESGO DE TENER RESULTADOS FALSOS

El director general del Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Mexicano (COMED), Guillermo Maynez Gil aseguró en marzo de 2021 que se detectaron perfiles en redes sociales que ofrecían falsos negativos de covid.

Las pruebas rápidas que vendían no cumplían con las disposiciones de embalaje, transporte, procesamiento y lineamientos de seguridad al momento de realizarlas, por lo que se corría el riesgo de contaminar y generar un falso negativo, es decir, estar contagiado de covid y no saberlo porque se realizó mal la prueba.

Todo es debido a que cualquier tipo de prueba covid necesita un manejo especial, ya que trabaja con sustancias biológicas, que solo un especialista conoce.

Se buscó la postura de la Secretaría de Salud de Veracruz sobre la venta de pruebas de antígeno para detectar covid por parte de particulares en puestos ambulantes o redes sociales, pero hasta el cierre de este texto no hubo respuesta.

En tanto, así viven los puestos ambulantes de insumos para la covid en Veracruz, entre la clandestinidad y la esperanza de subsistir.





am