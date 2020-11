¡Menos tiktok y más obras! Exigen en protesta a alcalde de Medellín

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.- Miembros de la agrupación Antorcha Campesina se plantaron frente al palacio municipal de Medellín de Bravo para exigir al presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros, obras públicas y servicios en colonias populares.

¡Menos tiktok y más trabajo! y ¡Medellín no invierte en colonias populares! Eran algunas de las consignas que se leían en las cartulinas que los manifestantes portaban frente al palacio municipal y en la explanada del parque central de Medellín.

Luis Alberto López Ramírez, representante de los manifestantes, afirmó que previo a la protesta se entregaron pliegos petitorios y oficios para solicitar atención de las autoridades a problemas como falta de agua potable, pavimentación y apoyos sociales en al menos tres colonias del municipio.

Sin embargo, en ninguno de los casos se pudo tener respuesta directa del presidente municipal y en su lugar los funcionarios que recibieron las solicitudes no dieron atención a las peticiones.

"Siempre nos atienden algunos funcionarios, nunca el alcalde, nos dicen que lo van hacer, que lo van atender, pero no hay una respuesta efectiva porque no se ha resuelto nada, en el pliego petitorio está la instalación de agua potable, porque en siete años no tenemos agua, también pedimos la reparación de las calles, la construcción de un domo en la escuela e incluso el compromiso que tenían para entregar apoyos sociales como despensas y láminas que habían prometido".

López Ramírez, representante de los antorchistas, afirmó que las colonias afectadas son Aquiles Córdoba, Alvaradito y Guasimal, ubicadas en la periferia del municipio.

"El día de hoy venimos a la cabecera municipal a exigir que se nos hagan obras y servicios para las colonias populares, nosotros desde principios de años hemos entregado oficios, pliegos petitorios, en donde se redactan los servicios y las obras que se requieren en las colonias".

Los inconformes demandaron una audiencia con el presidente municipal para fijar una fecha de respuestas a las demandas.