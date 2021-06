Menos ciudadanos votaron este 2021 por sus diputados en Veracruz

XALAPA, VER.- Aunque la participación ciudadana en los comicios de este domingo 6 de junio, provisionalmente difundida a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), fue calificada como copiosa por las autoridades comiciales de la Entidad, ésta estaría por debajo de las elecciones legislativas de 2018 y similar a las municipales de 2017.

Si bien el contexto en el que se desarrolló el proceso en curso fue diferente a esos dos anteriores, pues no había una pandemia de por medio que limitara el interés de los votantes por acudir a las urnas y expresar su voluntad; la emergencia sanitaria y el clima de violencia e inseguridad que se preveía en algunas zonas del Estado, pudieron haber jugado un papel importante en esta realidad.

Además, en 2018 las elecciones de Diputaciones Locales fueron concurrentes con las de Gubernatura y Presidencia de la República, estas dos comúnmente de gran interés de la ciudadanía y más por tratarse de un candidato como Andrés Manuel López Obrador, quien había buscado la silla de Palacio Nacional en dos ocasiones anteriores.

Asimismo, en 2017 los comicios de Ayuntamientos no coincidieron con otros, por lo que sólo se eligieron a las autoridades que están en este momento en el poder. Al ser los funcionarios más cercanos a los habitantes, la euforia en dichas elecciones suele ser mayor, pero en 2021 no hubo no aumento, ni crecimiento respecto a las de hace cuatro años.

Al hacer la comparativa entre los procesos legislativos de este año con los de hace tres años, se tiene una disminución de la participación ligeramente superior al 5 %, ya que oficialmente los cómputos de 2018 situaron en 65.18 % la asistencia de la ciudadanía a los centros de votación, es decir, sufragaron 3 millones 765 mil 57 personas de los 5 millones 775 mil 918 votantes que estaban habilitados para hacerlo.

Mientras que, en 2021, con el 100 % de las actas capturadas en el PREP, la participación provisional ronda el 60.08 %, lo que se traduce en que 3 millones 393 mil 456 electores de los 5 millones 979 mil 606 que conformaron la lista nominal.



Por otro lado, si se comparan los resultados electorales de las votaciones municipales de 2017 con las del domingo; se observa que el interés de los veracruzanos fue un poco mayor ahora que en ese entonces.

El PREP muestra que con el 98.17 % de las actas contabilizadas, la estimación de la participación ciudadana es del 59.94 %, lo que refiere que votaron 3 millones 379 mil 208 ciudadanos de los 5 millones 979 mil 606 que conformaron la lista nominal.

En cambio, hace cuatro años los cómputos oficiales reflejaron que votaron 3 millones 298 mil 25 personas, es decir, el 59.1 % de las 5 mil 575 mil 719 que podían ejercer este derecho.