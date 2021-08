Medios promueven odio y violencia: Secretario de Salud

Minatitlán, Ver. “Hemos visto con mucha tristeza que algunos medios promueven el odio, promueven la violencia y la división entre los veracruzanos”, aseguró el secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor.

El funcionario, grabado en un video cuando se encontraba en la instalación de una Feria de Salud en la comunidad rural El Chiflido, en el municipio de Minatitlán, el pasado fin de semana, advirtió que el tiempo va a poner en su lugar a esa prensa.

Asimismo, Ramos Alor les dijo a los habitantes que acudieron al evento de salud que el 90 por ciento de lo que leen en las redes sociales es pura basura.

Incluso les habló de la renuncia masiva en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, la cual negó.

En cambio, justificó que se trata de una venganza contra el Gobierno, “por quitar y limpiar de corrupción y de funcionarios que tienen años en los hospitales vendiéndole y haciendo dinero con nuestros hermanos y compañeros campesinos”.

Por último, en este video de minuto y medio, el funcionario morenista aseguró que por estos motivos lo ven como un enemigo, “pero no me importa porque a mí el pueblo no me ve como enemigo”.

Cabe señalar que Roberto Ramos ha llamado la atención con frases polémicas, como la que dijo en una conferencia el pasado 5 de junio de este año, sobre que “a los medios ningún chile les embona” ante los cuestionamientos que los reporteros le hicieron por la compra de medicamentos.