Médicos en Xalapa reclaman vacuna: "se supone que éramos héroes"

XALAPA, VER.- Para personal de Salud de Veracruz, se equivoca la estrategia contra la pandemia de covid-19 al aplicar vacunas al magisterio antes que concluir la inmunización del personal de salud.

"Se supone que éramos los héroes", reclamó el médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Alta Especialidad (CAE) en Xalapa, Marcos Antonio Martínez García, al manifestarse con otros compañeros frente al Teatro del Estado.

"Ya estoy vacunado, pero muchos de los compañeros en la ciudad, alrededores y en todo el Estado que son medios y reciben pacientes con COVID no han sido inmunizados", expuso.

De acuerdo con trabajador se trata de un reclamo nacional, luego de que el Gobierno Federal anunció que comenzará a vacunar al sector magisterial de 5 Estados en la última semana de abril y Veracruz es una de las entidades contempladas.

Añadió que los profesores son un sector fundamental en el país, sin embargo, la atención de la pandemia requiere del personal de salud, pues es inminente una tercera ola de contagios en el Estado luego del periodo vacacional de Semana Santa.

"Eso sí, ya quieren inmunizar a maestros, a otro tipo de personal, cuando los médicos se supone que éramos los héroes de esta pandemia hasta este momento la gran mayoría no han sido inmunizados.

"Ellos están recibiendo a los pacientes que en teoría están estables; pero muchos terminan en el hospital".

Advirtió que una tercera ola de extensión de la pandemia es prácticamente inevitable, por ello urge que todo el personal de los sanatorios públicos y privados sea inmunizado.

"Ellos (el personal) no son los dueños de los hospitales, como creen las autoridades, ellos son empleados como nosotros; son empleados, camilleros, químicos, enfermeros, son recepcionistas que están ahí recibiendo a todo tipo de paciente.

"Es mentira que sólo reciben a algunos, no es cierto, algunos de los pacientes que ingresan es por fiebre, diarrea, dolor, malestar y son COVID", mencionó.

Igualmente dijo que en toda la entidad los trabajadores siguen falleciendo, no sólo médicos, también pediatras, enfermeros y el resto del personal que no ha recibido la vacuna por la idea errónea de que no están "en primera línea".

Sostuvo que las muertes del personal de Salud son lamentables si el país continúa recibiendo biológicos contra el covid-19 e incluso se está vacunando a los adultos mayores de 60 años.

Ayer martes, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Chiapas se aplicarán 529 mil 989 dosis, de las cuales 197 mil 430 corresponden a los trabajadores de la educación veracruzanos.

"Yo ya tengo 14 meses metido en el área de atención de covid y gracias a dios he salido vivo, cuánto tiempo no lo sé, pero qué sucede, muchos compañeros han entrado y ya no han salido o han quedado con muchas secuelas".

Junto con Martínez García otros trabajadores del área de Salud en Veracruz se manifestaron frente al Teatro del Estado y añadieron que los bonos prometidos por atender la pandemia no están llegando al 100 por ciento, sólo a "personal previamente seleccionado".