Médicos de Veracruz se unen a reclamo, exigen respeto a su trabajo

Xalapa, Ver.- El llamado a marchar que se hizo para personal de salud en Veracruz no fue atendido; en el puerto solo cuatro médicos acudieron a la cita para exigir respeto a los derechos de médicos, enfermeras, camilleros y en general personal de salud durante la pandemia.

A pesar de que se hizo la convocatoria a nivel nacional ni en el puerto ni en Xalapa tuvo el éxito deseado, en la capital del estado solo un médico acudió y tuvo que ser cancelada la caminata.

Pese a ello, en Veracruz cuatro médicos sí decidieron caminar para reivindicar los derechos laborales de los médicos, enfermeras, camilleros, de los trabajadores de la salud, debido a las agresiones que han sufrido e incluso él encarcelamientos como el de Gerardo Vicente Grajales Yuca, Jefe de Urgencias y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez detenido "por la posible comisión del delito de abuso de autoridad".

"En Veracruz solo estamos cuatro médicos y supongo que por eso el gremio está tan dividido porque cuando se les llama a pelear por sus derechos todos se esconden; desde el nivel central nos han ninguneado y bajoneado, me han tratado con desinfectante en una peluquería", dijo uno de los doctores que pidió anonimato.

Dijo que en el país han agredido a enfermeras, han matado médicos porque han fallecido, la gente no cree que sea covid, por lo cual dijo que este es el sector más vulnerado.

"Las enfermeras son súper guerreras que se avientan seis u ocho horas con el equipo de protección sin salir al baño, a lo mejor el médico entra, revisa pacientes, se sale a hacer notas pero quienes están ahí son las enfermeras y son quienes están cayendo por esta enfermedad".

Señaló que en el caso de Veracruz, las condiciones en las que trabajan los médicos son precarias, pues el ejemplo del Hospital Regional ya que en el quinto piso en que se atienden pacientes con covid-19 no sirve el clima desde hace 15 días.

A eso se suma que en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS desde hace un mes no hay clima y trabajan en condiciones infrahumanas, con más de 40 grados pues deben entrar con trajes protectores de plástico.

"El problema es que el traje es de plástico que no permite que entre aire y entonces estás en un sauna cocinándote; los pacientes están relativamente estables, porque ellos están con su pijamada y sabanita y ya con eso la libran pero el personal está con el equipo y no son condiciones para estar trabajando"

Sobre las agresiones, dijo que si cualquiera sale a la calle con la bata o uniforme quirúrgico reciben cualquier tipo de agresiones y los ponen en riesgo al tener que tomar medidas para evitar ser agredidos pero en cambio, estar vulnerables a la inseguridad.

"Te tratan como si fueras leproso, a mí me desinfectaron una vez y por lo menos las manos y los pies me ardieron por tres días. A las enfermeras no las quieren llevar en taxis o camiones, tienen que llegar de civil a los hospitales para poder salir sin que nadie se dé cuenta y normalmente piden el taxi una o dos cuadras después. Ha habido casos de personas que han querido pasarse de la raya cuando las enfermeras salen en la noche tras su turno"

Uno de los doctores indicó que a falta de apoyo en insumos ha entregado al menos 500 caretas en hospitales, y donará otros 500 cubrebocas para el área de la Torre Pediátrica.

"Estamos viendo la forma de poder solventar las carencias en el Hospital Regional. En el área covid no hay tanto problema pero sí para las otras áreas porque al no ser área covid no les dan cubrebocas N95 y ahí pueden tener contacto con pacientes de covid".

Narró que además hay pacientes menores de edad con cáncer que también se han infectado con covid-19, dijo que le ha tocado atender al menos 6 casos y en tres de ellos han necesitado hospitalización, pese a ello ya no se realizan pruebas covid.

"En oncología pedriátrica ha habido al menos tres casos de niños con cáncer que suben pensando que son fiebres normales y al final resulta covid; tuvimos el fallecimiento de un niño con leucemia, llegó de Coatzacoalcos en muy malas condiciones, la tomografía gritaba covid y la PCR salió negativa, evolucionó muy mal y terminó falleciendo; tenemos seis casos de niños con cáncer con covid, la mayor parte se ha manejado de forma ambulatoria y tres han estado hospitalizados pero han logrado sobrevivir y no quieren hacer pruebas para pacientes neutropénicos con fiebre".

ygr