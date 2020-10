Médico exhibe falta de quimioterapias; sociedad responde con altruismo

Xalapa, Ver.- La denuncia pública del oncólogo pediatra, Sergio Miguel Gómez Dorantes, por la falta de medicamentos oncológicos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz fue respondida por grupos de la sociedad civil, que se organizan para suplir la función que la Secretaría de Salud debería cumplir con la compra de las medicinas para los niños enfermos de cáncer.

La agrupación Nariz Roja fue una de las asociaciones que respondió a la convocatoria del médico Sergio Miguel Gómez Dorantes, al iniciar una colecta en apoyo a pacientes pediátricos que son atendidos en el Hospital Infantil de la ciudad de Veracruz. La meta es reunir 450 mil pesos.

El dinero recaudado servirá para atender a pacientes como Iker, un niño de seis años que desde el 2018 enfrenta el diagnóstico de linfoma hodgkin y que en la última semana vio suspendido su tratamiento en el Hospital Pediátrico, por la falta de medicinas.

Sin embargo, el reclamo por la falta de medicamentos oncológicos no es nueva, ha sido una constante en los últimos años; desde el 2018, cuando inició el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, padres de familia salieron a las calles a denunciar el desabasto de medicamento oncológico en hospitales del Estado.

Desde entonces la versión de la Secretaría de Salud es que la falta de medicamento está relacionada con la poca producción de las farmacéuticas. Dicho que replicó el 03 de octubre el Secretario de Salud Roberto Ramos Alor, ante las acusaciones del pediatra.

Otra versión que se dio a padres de familia, al menos en la capital del estado, es que la pandemia frenó la importación, lo que provocó la falta de insumos médicos; sin embargo, el doctor Gómez Dorantes confirmó que farmacias oncológicas ofrecieron medicamentos para garantizar la quimioterapia a los menores internados en el hospital del puerto de Veracruz.

Yunuet Jazmín Segovia García, madre del pequeño Iker, paciente oncológico del Hospital Regional, tampoco cree en la versión oficial sobre el desabasto, pues en hospitales de la Ciudad de México se reporta un 95 por ciento de abasto de fórmulas para tratar el cáncer.

La comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 111/2020, en junio del 2020. Se señaló la violación de los derechos a la salud y la vida, ante el desabasto de medicamentos para el tratamiento de pacientes con cáncer en el Centro Estatal de Cancerología y del área de oncología de la División Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

El cáncer es la primera causa de muerte en pacientes de 5 a 14 años; se detectan más de 5 mil nuevos casos anuales. En México hay de 18 a 23 mil casos en tratamiento activo y en vigilancia; los padecimientos más comunes son leucemia, tumores óseos y linfomas.

Oncólogo denuncia deficiencias en el hospital de Veracruz Puerto

El oncólogo Sergio Miguel Gómez Dorantes, con más de 15 años como médico pediatra en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, denunció la falta de quimioterapia. Su acusación se dio luego de que un menor perdió la vida en la clínica.

El video que subió el 02 de octubre, que fue un llamado de atención para la autoridad, llevó a la movilización de asociaciones civiles y fundaciones que ofrecieron apoyo económico para adquirir las fórmulas en beneficio de los pacientes pediátricos.

SSA no quiere comprar los medicamentos

El oncólogo expuso que a raíz de su denuncia no sólo se dio la movilización de la sociedad civil, también fue amenazado y está en riesgo su permanencia en el sector salud.

"Por ahí ya me dijeron que me quieren correr (...) por andar de bocón, entonces, fíjate que es chistoso porque el sábado me habló un amigo que trabaja en (laboratorios) Sanfer y me ofreció toda la L-asparaginasa que pueda yo comprar"

La asociación civil Nariz Roja, de Guadalajara Jalisco, ofreció apoyo para adquirir vincristina, cardioxane, citarabina, infosfamida entre otras, por lo que no coincide con la versión del titular de Sesver, Roberto Ramos Alor, quien insiste que hay desabasto de medicamento oncológico, "a mí me están ofreciendo el medicamento".

Se ha buscado medicamento alterno para poder cumplir con la quimioterapia mensual de los pacientes, pues el no aplicarlo pone en riesgo su vida.

"Yo he hablado con los directivos del hospital Regional de Veracruz, ellos me han dicho: hemos localizado, tal y tal, pero Xalapa no ha autorizado la compra de medicamento. Yo no sé a qué este jugando el señor (Alor), no sé a qué este jugando el gobernador, o quién esté jugando, pero el medicamento está en las farmacias"

Sociedad civil suple función del Estado

Los señalamientos del oncólogo llamaron a la solidaridad de los ciudadanos, este lunes se hicieron tres resonancias magnéticas, para igual número de menores, que no se habían realizado por la falta de autorización desde las oficinas de SSA, "se pagó con apoyo de la sociedad civil".

Eso mismo ocurre con el medicamento oncológico, la asociación civil Nariz Roja inició una colecta por cinco días para recaudar al menos 450 mil pesos, monto que será duplicado por una fundación para poder adquirir los fármacos y crear una AC en Veracruz.

"Haré todo lo que este en mis manos para que los niños no sólo reciban la atención, y el consuelo, sino el tratamiento adecuado. Ya entendí cuál es la postura de la Secretaría de Salud"

Los 900 mil pesos permitirán dar tratamiento a los niños que se tiene en atención y en lista de espera. El Hospital de Alta Especialidad atiende a pacientes oncológicos de Río Blanco, Coatzacoalcos, Acayucan, Poza Rica, Xalapa, entre otros municipios.

En septiembre recibieron 20 nuevos pacientes, la semana pasada se ingresaron a cuatro niños, uno de ellos está internado en el área Covid; se atiende a poco más de 50 niños en activo, y en todos los casos se han presentado problemas para aplicar la quimioterapia.

"Si la sociedad civil me está dando la oportunidad de ayudar a los niños, no voy a escatimar en dar el mejor tratamiento a niños con cáncer", planteó.

El oncólogo dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) limitó la importación de medicamentos y de materia prima y ha limitado la producción de la farmacéutica nacional, "no dejan producir, ni importar".

Nariz Roja inicia campaña de apoyo

Alejandro Barbosa, Director de Nariz Roja AC, anunció la campaña Milagro por Veracruz, que busca recaudar recursos para "salvar la vida de muchos niños". En un primer momento se había planteado una meta de 300 mil pesos, sin embargo, para comprar los medicamentos que se requieren, subió a 450 mil pesos.

"Son una cantidad basta (de medicamentos), y vamos a entrarle con lo que humanamente podemos, no podemos hacer más usted y yo, pero podemos comprar medicamento", dijo en un video que se subió a redes sociales.

La campaña inició el 04 de octubre y finaliza el próximo sábado 10 de este mismo mes. Las donaciones se pueden hacer a la cuente 0110098078, clabe 012320001100980784 de Bancomer.

En el primer día de recaudación se lograron 34 mil pesos, la meta diaria es de 45 mil para lograr los recursos para seguir luchando por la vida de los menores, "nuestra responsabilidad es apoyar (...) si todos ponemos algo, esa meta la hacemos de volada".

https://www.facebook.com/252167987057/videos/334798141121350

Iker tiene dos años con linfoma de hodgkin

Yunuet Yazmín Segovia García, mamá de Iker paciente oncológico de seis años, comentó que desde hace dos años su hijo fue diagnosticado con linfoma hodgkin, y en 2019 recayó, por lo que es importante que reciba todas sus quimioterapias.

"Esta semana se cancelaron citas de quimioterapia por falta de vintricina. Las asociaciones son las que nos están apoyando, pero no nada más es un niño, son varios, estamos con esa problemática"

Para evitar que el tema pueda llegar a los medios, consideró, se ha estado "cambalacheando" a los niños a los que se les da el tratamiento completo.

La atención, dijo, es muy digna, el problema es que no les están garantizando continuidad en el tratamiento, cuando en hospitales de otras entidades sí les llegan, "como es que a nosotros no nos estén surtiendo".

Fue la semana pasada cuando se informó a los padres de familia que hay desabasto de medicamento en la entidad, y que no hay fecha para que llegue, pues no conocen si ya se hizo la compra.

Este 05 de octubre el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el desabasto de medicamento está relacionado con el bloqueo de personajes políticos ante farmacéuticas, para que no se dé una compra consolidada desde la federación.

ygr