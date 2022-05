Médico de la FGE despedido por caso Ernestina pide reingreso

XALAPA, VER.- El médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien confirmara la violación a la indígena Ernestina Ascencio Rosario, informó que buscará su reinstalación a la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).

Mendizábal Pérez fue cesado de su cargo al señalar en su dictamen que la oriunda de Soledad Atzompa fue violada por elementos militares, acción que fue confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Pudieron entrevistar a todos, al que hizo la exhumación, al intérprete y todos coincidieron y ratificaron que fueron presionados aquel entonces", dijo.

En entrevista, el médico recordó que, de manera injustificada, la entonces Procuraduría General de Justicia lo despidió bajo diversas presiones en su contra tras la emisión de dicha determinación médica, que igualmente fue obligado a cambiar.

Indicó que el argumento bajo el que fue despedido es que supuestamente había reprobado los exámenes de control de confianza, tras 20 años de experiencia en un puesto de este nivel.

Cabe señalar que, si bien el médico ya había iniciado las acciones para volver a su cargo obteniendo un laudo a su favor, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo, por lo que ahora buscará que dicha sentencia sea cumplida.

"Exijo que se me reinstale y me paguen porque me corrieron y no me pagaron veintitantos años de antigüedad y además fue injusto el despido dicho por las autoridades", sentenció.

El médico legista indicó que no descarta que igualmente pueda solicitar una disculpa pública como reparación del daño moral que sufrió tras esos eventos.

mb