Medellín gastó más en gimnasio que en obras en colonias populares

El Ayuntamiento de Medellín de Bravo gastó más recursos en la construcción y equipamiento de un gimnasio al aire libre ubicado en el fraccionamiento Puente Moreno, que en alguna de las obras reportadas hasta ahora al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) durante este 2020.

De acuerdo con lo declarado por el presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros el 9 de octubre, en la ceremonia de inauguración del Centro de Alto Rendimiento de Box en el fraccionamiento Puente Moreno, en el proyecto que constó de dos etapas, se invirtieron recursos por el orden de los 6 millones de pesos.

Solo el equipamiento del gimnasio tuvo una inversión por el orden de los 2 millones de pesos, según lo difundido durante la inauguración de la obra.

Mientras que en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), herramienta en línea que sirve para al Orfis para monitorear el avance de las obras públicas, no existe algún monto similar invertidos en obras públicas en colonias populares durante el 2020 en el municipio de Medellín.

Entre las obras más caras que se justificaron ante el Orfis en la herramienta, disponible para su consulta pública, se encuentra la construcción de pavimento en la calle Porfirio Díaz, en la localidad de Los Robles y la pavimentación en la calle Teotihuacán de la colonia Lomas de San Gabriel, en El Tejar.

En estas obras se justificó un presupuesto invertido de 2 millones 437 mil 572 y 2 millones 454 mil 406 pesos, que en suma no alcanzan a superar lo que se invirtió en el gimnasio al aire libre ubicado en el fraccionamiento Puente Moreno, al que ninguna de las comunidades mencionadas tiene fácil acceso por la distancia.

Los únicos rubros que superan la inversión que se justificó en dicha obra son el gasto justificado por los depósitos de residuos sólidos con 7 millones 200 mil pesos y la compra de despensas por 7 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado ante el Orfis en el COMVER.

Con protesta exigen obras en colonias populares

Pobladores de las colonias Aquiles Córdoba, Alvaradito y Guasimal, ubicadas en la periferia del municipio de Medellín de Bravo, reclamaron al presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros la falta de obras públicas, servicios y acciones del Ayuntamiento.

Luis Alberto López Ramírez, representante de la agrupación Antorcha Campesina, afirmó que se entregaron pliegos petitorios y oficios para solicitar atención de las autoridades a problemas como falta de agua potable, pavimentación y apoyos sociales en al menos tres colonias del municipio.

Sin embargo, en ninguno de los casos se pudo tener respuesta directa del presidente municipal y en su lugar los funcionarios que recibieron las solicitudes no dieron atención a las peticiones.

"Siempre nos atienden algunos funcionarios, nunca el alcalde, nos dicen que lo van hacer, que lo van atender, pero no hay una respuesta efectiva porque no se ha resuelto nada, en el pliego petitorio está la instalación de agua potable, porque en siete años no tenemos agua, también pedimos la reparación de las calles, la construcción de un domo en la escuela e incluso el compromiso que tenían para entregar apoyos sociales como despensas y láminas que habían prometido".

López Ramírez encabezó una protesta frente al palacio municipal para presentar sus reclamos al alcalde de Medellín, a quien le solicitaron obras públicas de mayor beneficio para las colonias populares.

"El día de hoy venimos a la cabecera municipal a exigir que se nos hagan obras y servicios para las colonias populares, nosotros desde principios de años hemos entregado oficios, pliegos petitorios, en donde se redactan los servicios y las obras que se requieren en las colonias".

Presentan gimnasio como obra magna

El Centro de Alto Rendimiento de Box en el fraccionamiento Puente Moreno fue presentado por el presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros como una de las obras más importantes de su administración en este 2020.

El alcalde detalló que el complejo deportivo permitiría a los habitantes de la zona participar en actividades deportivas de alto rendimiento, lo mismo que deporte de esparcimiento y actividades de recreación para las familias.

La inauguración oficial, el 9 de octubre, se realizó en una ceremonia en la que se convocó a la ciudadanía y diversas figuras del deporte para presenciar el evento, pese a las restricciones por la pandemia de covid-19.

Incluso a través de redes sociales se difundió la participación de los integrantes de "Barras Praderas" y Paul Villafuerte, influencer en la red social tiktok, quien viajó de la zona metropolitana de la Ciudad de México para realizar participar en el evento.

Integrantes de la agrupación antorchista reclamaron al edil por no considerar este tipo de inversiones en las colonias de populares del municipio para el suministro de obras y servicios básicos.