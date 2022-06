"Me talló todo", señalan a sujeto por agresión sexual en camión de Veracruz

Un sujeto de identidad desconocida fue denunciado públicamente por acosar sexualmente a una pasajera en un camión de la ciudad de Veracruz. La joven de nombre Maribel Rivera publicó el momento en que el sujeto le acercó los genitales a la víctima.

La usuaria de Facebook subió una publicación el día 3 de junio, en donde narra el momento en que notó que un hombre que va de pie junto a ella, en el pasillo de un camión de la ruta Reserva, se acercó en varios ocasiones y la rozó con sus genitales en el hombro.

"Se puso a lado de mí, cuando siento que me talló todo", publicó.

La joven también compartió fotos y un video, en donde se observa la cara del hombre quien viste una playera azul y una gorra roja. En la grabación se observa que se acerca a la denunciante mientras observa a otro lado.

La joven advierte a las mujeres que utilizan el transporte público para que se cuiden y estén alertas en caso de que este u otro sujeto intente cometer un acto similar en contra de más mujeres.

"Niñas cuidense, la verdad por miedo no hablé, no le dije nada ya que iba sola, pero traigo un nudo en la garganta de la impotencia de no poder hacer nada", finalizó su publicación.

Camiones de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han sido escenarios en varias ocasiones de acoso y hostigamiento sexual, y se han denunciado casos de hombres que se masturban o enseñan los genitales a mujeres y menores de edad.

En abril de este año se anunció la implementación de "autobuses rosas", los cuales estarían enfocados a transportar mujeres de forma segura, sin embargo, la asociación de transportistas aclaró que sí dejarían subir hombres.



Asimismo, recientemente se reveló un caso de un sujeto en motocicleta que se masturba en frente de mujeres y niños en la colonia Adolfo López Mateos del Puerto de Veracruz. El sujeto ha sido grabado cometiendo este delito.

mb