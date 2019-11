Me siento vulnerable por mal desempeño de la Fiscalía, afirma madre de Marvin

María Rivadeneyra vio como los dos hombres que atacaron a balazos a su hijo Marvin Stromsvik Rivadeneyra, el miércoles 22 de noviembre cuando la defendió de un asalto, estrecharon la mano a los Policías Ministeriales mientras se despedían y daban las gracias por dejarlos en libertad.

El atraso en la presentación de la carpeta de investigación impidió retener a los sospechosos y presentarlos ante un juez de control para que fueran procesados por intento de homicidio, afirmó la mujer.

Después del ataque y con Marvin hospitalizado en una clínica particular personal de la Fiscalía Regional la convenció para que presentara la denuncia en contra de dos jóvenes detenidos en un intento de robo con las mismas características de los atacantes de sus hijos y con armas similares.

María reconoció a los presuntos atacantes por fotografías difundidas en medios de comunicación especializados en la nota roja.

Decidió denunciar porque el fiscal encargado del caso la convenció de hacerlo, con la promesa de respaldarla en el proceso que iniciaría con el reconocimiento de los presuntos agresores.

Sin embargo, ahora se dice arrepentida, ya que los presuntos agresores fueron puestos en libertad; en el procedimiento nunca se les permitió señalarlos directamente.

"Me haces sentir sí bastante vulnerable, es una impotencia porque ya no está en mis manos ya está en manos de las autoridades, confiar en la fiscalía y que al final sabes que salió el libre porque no hubo pruebas y porque a ellos se les remite por otro asunto y que nosotros no pudimos conectar el de Marvin, imaginaste porque lo que a mí me arrebataron no sólo fue dinero fue información de mi trabajo de mis amigos de mi celular Iba hasta las llaves de mi domicilio", dijo.

La mamá de Marvin pidió la intervención del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado para revisar el procedimiento que llevaron a cabo Policías Ministeriales y la Fiscalía Regional, para poder detener de nuevo a los sospechosos y, en caso de quedar demostrado un mal desempeño, sancionar a los funcionarios involucrados.

"Me gustaría que alguna otra autoridad superior se interese lo que está sucediendo porque yo pido que se haga bien, que se arme bien la carpeta y quien resulte responsable yo quiero justicia."

Reconoció a los agresores

María caminaba sobre la salida de un centro comercial localizado en la colonia El Coyol cuando un hombre le apuntó a la cara con una pistola, lo único que pensó fue en mantener la calma y cooperar para que el momento terminara rápido.

Con una mano ofreció su bolsa, en donde portaba dinero que acababa de retirar del banco, mientras que con la otra extendía el brazo para alejar al atacante, un joven que reconoció con la edad de uno de sus hijos.

Afirma que en ningún momento lo perdió de vista y a pesar de que portaba un casco, tres cosas le llamaron la atención de ese muchacho que le apuntaba con un revolver, sus ojos rasgados, su complexión delgada y el color amarillo de su piel.

Metros adelante estaba otro hombre que esperaba al asaltante a bordo de una motocicleta encendida a quien vió sacar otra arma cuando su hijo apareció detrás suyo para enfrentar a quien sostenía el cañón de la pistola sobre ella.

El primero en disparar sobre su hombro fue a quien tenía de frente, en dirección hacia su hijo, pero el arma se encasquilló y el asaltante ya no pudo dar otro disparo.

Fue entonces que su cómplice disparó en tres ocasiones mientras ella se cubría con el cuerpo del primer atacante y ambos se arrastraron hacia un vehículo estacionado.

Lo demás que supo fue que su hijo estaba a media calle tirado sobre el pavimento, con una herida en el estómago causada por las balas. Ambos atacantes emprendieron la huida.

Apoyo de la población

Marvin, el joven universitario de 22 años de edad, fue sometido a una extensa cirugía para contener una hemorragia interna causada por la perforación de su intestino, el hígado y el colón.

A través de redes sociales la historia del ataque cuando defendió a su madre de un asalto, causó indignación entre usuarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que rápidamente se solidarizaron con su familia.

La intervención quirúrgica requirió de 49 donantes de sangre que atendieron la convocatoria hecha por la familia a través de Facebook, en algunos casos de desconocidos que se acercaron al leer del caso.

María Rivadeneyra dijo que nunca esperó tal apoyo y envía el mensaje de agradecimiento a quienes se solidarizaron con la situación que atravesó.

Marvin se mantiene estable y poco a poco se recupera de las lesiones, aunque ha compartido con su madre su tristeza y coraje por lo ocurrido.