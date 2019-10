"Me salí por mi propia voluntad", engañan a familia de menor asesinada desde cuenta falsa

Desde un perfil falso de Facebook, una persona se hizo pasar por Patricia para entablar comunicación con sus familiares, confesarles que se había ido por su voluntad y pedirles que ya no la buscaran porque ella se comunicaría con su mamá... sin embargo, a esas horas, el lunes por la tarde que circularían esos mensajes por las redes sociales, según reveló la necropsia, ella ya había sido victimada a golpes y con un tiro de gracia en su cabeza.

Araceli Alcudia Chablé, tía de Paty, dio a conocer que una persona se hizo pasar por la jovencita desaparecida para entablar comunicación con sus familiares, un día después de su desaparición. Al momento de narrar este suceso, ayer viernes, todavía no se sabía el resultado de los estudios periciales que determinaron que el cuerpo ya presentaba un grado de descomposición de unos cuatro días de haber perdido la vida.

"El domingo, mi hermana alrededor de las tres o cuatro de la tarde comenzó a buscarla. Le preocupó porque no llegaba; salió a buscarla y en eso andaba cuando encontró una patrulla de la estatal y le pidió ayuda. La buscó y la buscó y no aparecía. A través de Facebook le mandamos mensajes por todos lados para ver si los leía".

El perfil falso en Facebook

"En la noche ese -perfil- Facebook nos mandó solicitud a todos los miembros de la familia que tenemos ´Face´. La aceptamos y le preguntamos que si estaba bien; pero, nadie nos contestó ni vio los mensajes, ya después le seguimos mandando y nos bloqueó. Mi hija rastreó el número que estaba en ese perfil, -pero al llamarle- sonaba y apagaban el teléfono, hasta que... ayer supimos del cuerpo".

Con el rostro desencajado por el dolor y la indignación, la tía de Patricia, reclama: "Queremos que no dejen impune esto, así como ella hay muchas mujeres desaparecidas y yo también tengo a mi hija y no quisiera pasar por lo que está pasando mi hermana. Quisiera que buscaran a los responsables, que le den seguimiento y no lo dejen así", dijo angustiada.

Para la familia, el hecho de que a una niña de tan solo 15 años de edad alguien se la haya llevado para luego asesinarla pocas horas después a golpes y luego pegarle un balazo en la frente, describe a gente totalmente desequilibrada. Exigen que se investigue totalmente, pues no es posible que los criminales anden a sus anchas en Las Choapas, ante la indolencia de las autoridades.

Cabe mencionar que luego de la necropsia practicada al lastimado cuerpo de la menor se estableció que el asesinato se llevó a cabo el mismo día de su desaparición, por lo que tienen la obvia sospecha de que quien haya estado detrás de la cuenta de Facebook, muy probablemente sabía que la menor ya no volvería a su hogar, puesto que insistentemente decía que ya no la buscaran.

Hasta el momento se desconocen los avances en la investigación y si ya hay sospechosos de haber arrebatado la vida con tal saña a Paty, quien apenas iniciaba a vivir su juventud, ni siquiera había concluido sus estudios secundarios.

 

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz