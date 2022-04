"Me retiro de todo esto": productor musical tras asalto en Coatza

COATZCAOALCOS, VER. - El conocido productor de música urbana Jota El Chief, fue víctima de un asalto madrugada de este sábado 16 de abril al término del festival "Quetzalcóatl Vive" celebrado en el marco de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo.

El creador de la casa productora Del Sur Records, publicó en su cuenta oficial de Facebook lo que le ocurrió, causando consternación e indignación entre sus amigos y personas que reconocen su labor.

"Banda acabo de pasar un incidente bien culero, me acaban de asaltar y me quitaron todo, estoy desde el cel de un familiar esta publicación es real. Disculpen si no les contesto me quitaron todo. Gracias por todo yo creo q me retiro de todo esto me quitaron todo", compartió el productor desde su red social.

A lo largo de su trayectoria el productor porteño ha generado contenido discográfico y videos musicales de al menos 30 artistas del género urbano.

Tras lo corrido anunció su retiro, por lo que sus amigos y conocidos comenzaron a organizarse para que a través de rifas y vendimia se logre reponer el equipo del productor el cuál estaría valuado en varios miles de pesos.

"Gracias a toda la banda que me apoya", comento minutos después en su publicación.