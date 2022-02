¿Me pueden embargar si debo a una tienda departamental?

En la actualidad es muy común que las tiendas departamentales llamen por teléfono a sus deudores para advertirlos o en algunos casos a amenazarlos con embargos, si no cumplen con los pagos de algún préstamo o crédito que solicitaron.

Pero, ¿una tienda departamental puede llegar a embargar a un deudor? El ex presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del Valle, explicó que este método sí es posible, no obstante, no es de manera inmediata, pues la empresa de cobranza debe de seguir ciertos protocolos para llegar hasta esas instancias.

"Ellos tienen que agotar un procedimiento, ellos lo saben, hicieron un contrato y ese contrato tiene primero que demandar su cumplimiento ante la vía judicial", dijo.

Antes de proceder a un embargo, la tienda departamental debe realizar una demanda para que liquiden los adeudos vencidos, solo de esta forma el juez determinará si es necesario proceder a un embargo para que el deudor pague.

Sin embargo, muchas empresas de cobro son muy agresivas en sus métodos, llegando a incurrir en delitos que atentan contra la integridad del usuario y sus derechos humanos, aseguró Terán del Valle.

"Pese a que ya se legisló al respecto, se reglamentó en relación al uso y participación de los despachos de cobranza que tienen que atender ciertos estándares y políticas, una especie de protocolo previo a la forma de cobranza. Hay algunos que siguen utilizando técnicas muy desagradables", mencionó.

Terán del Valle dijo que estás empresas tienen que mejorar las técnicas de cobranza sin caer en la agresión.

Agregó que los ciudadanos que sufren de este tipo de actos pueden presentar una demanda ante los juzgados en contra del los despachos de cobranza, para esto se requiere que el agraviado pregunte el nombre completo de la persona que esté llamando y el domicilio del despacho para identificarlos.

Aseguró que antes de la pandemia llegaban a su despacho 50 casos al año sobre quejas de estas empresas, hace un año esta incidencia bajó a 10, esto como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

No obstante, recalcó que esta cifra puede aumentar en este 2022 debido a los cambios económicos en el país.