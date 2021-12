"Me pidió 120 mil pesos"; acusan "venta de plazas" en Orizaba

ORIZABA, VER.- "Denuncien en la Fiscalía", respondió el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, tras una acusación de venta de plazas por parte del delegado en Orizaba, Ángel Huerta Anzures.

Escobar García dijo que "si existen pruebas fehacientes" de la venta de plazas por parte del delegado, que los afectados pueden acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

Fue a través de redes sociales que el afectado Carlos Clemente Tenahua, vecino del municipio de Rafael Delgado exhibió que el delegado le pidió dinero a cambio de una plaza para su hija "Lili".

En conversaciones de WhatsApp se puede leer: "juntamos 80 mil para que vea usted que si nos interesa lo del trabajo", a lo que el maestro Ángel Huerta Anzures responde "te pido que por aquí nada de cantidades".





De acuerdo con el señor Carlos Clemente, el delegado de la SEV en Orizaba le pidió 120 mil pesos para darle la plaza a su hija, y para juntar el dinero puso a la venta de un molino de nixtamal, herramientas y también pidió un préstamo.

"Te dimos 80 mil pesos, luego 35 mil y después 5 mil, para nosotros es mucho dinero", le responde el señor Carlos al delegado, en una de las conversaciones.

Después de entregarle el dinero al delegado, señaló, este ya no quería contestarle sus mensajes; incluso en una de las fotos de la conversación le contesta: "si te dije que tienes que esperar por decir cuando esté listo yo te aviso", "te pido que no me vuelvas a escribir".

El afectado denunció que el pasado 25 de noviembre, alguien llamó a su número de celular para decirle que no haga "pendejadas" de demandarlo porque "el maestro" es muy poderoso.

En diciembre de 2018 Ángel Huerta Anzures asumió la delegación de la SEV en Orizaba, al relevar a Hugo Fernando Solano García.