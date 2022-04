"Me patearon y mordieron", Tania denuncia agresión en Nanchital

COATZACOALCOS, VER. – En marzo pasado, Tania, de 31 años, fue víctima de agresiones violentas a manos de una mujer y un hombre, quienes la golpearon y mordieron. Derivado del ataque, estuvo internada en un hospital durante un par de días.

La joven, originaria de Mundo Nuevo, narra que el ataque ocurrió, cuando salía de una sucursal de Banco Azteca, en el municipio de Nanchital.

"Cuando salgo de pagar del banco, una señora comenzó a agredirme y yo me defendí, pero fue en ese momento que se metió el señor y comenzó a golpearme; me mordieron un seno, el señor me dio patadas en la cabeza; entre los dos comenzaron a golpearme", cuenta en entrevista desde Coatzacoalcos.

Con ayuda de los presentes, Tania logró librarse de la agresión y fue internada en el hospital de la ciudad, donde asegura presentó severas lesiones en la cara, estómago y diversas partes del cuerpo.

Pero esta no es la primera agresión que Tania recibe de parte de estas personas plenamente identificas, ya que hace un par de años le enterraron una tijera en el pecho del lado izquierdo y le cortaron el cabello, asegura la mujer.

"En aquella ocasión no quise denunciar porque tenía miedo y pensé que ya no me harían daño, pero ahora que lo hicieron de nueva cuenta y delante de mi hijo ya los denuncié, porque son las mismas personas", expresó.

FGE interviene y le da protección

Tras salir del hospital, Tania acudió a denunciar a Fermín y Guadalupe, responsables del ataque que se registró el 6 de marzo de este año.

A pesar de que el caso iba lento, luego de la publicación del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió un par de abogados de la capital del estado para dar seguimiento a su carpeta de investigación.

"Ya fueron entregadas todas las pruebas ante la Fiscalía de Nanchital, porque ellos me han agredido muchas veces, incluso se han metido con mi familia; por suerte ahorita de parte de la Fiscalía me brindaron protección y me dan rondines", indicó.

Tania asegura que teme por su vida y la de sus hijos, y más ahora que denunció el hecho ante las autoridades.

"Yo espero que si haya justicia, porque si temo por mi vida, incluso me da miedo salir a la calle sola, porque tengo miedo de que me aparezca el señor Fermín y me agreda como ese día, donde me apretaba fuerte del cuello", finalizó.

Recientemente se viralizó en redes sociales el caso de un acto de violencia intrafamiliar captado por vecinos de la comunidad de Coacotla, perteneciente al municipio de Cosolecaque, al sur de Veracruz.

En un vídeo que circula en redes sociales se observa a una joven mujer que trata de escapar de su hogar pidiendo ayuda, mientras es seguida por un sujeto que presuntamente es su pareja.

#Video | Una mujer fue agredida por su presunta pareja en Cosoleacaque, en un lugar conocido como "El Manguito" #sf



?? Imágenes fuertes

Video de Mari Alcala/Alcala Noticias pic.twitter.com/H5ZKvnluL7 — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) April 28, 2022





En la escena que es captada por un hombre de la misma localidad, aparece una mujer vestida de blusa azul y shorts de mezclilla correr hacia la carretera tras escapar de su hogar, en el rostro se le observan manchas de sangre, producto de las heridas que le fueron provocadas por su agresor.





