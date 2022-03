Me parece muy grave caso del fiscal Gertz Manero: Cuauhtémoc Cárdenas

"Me parece muy grave lo que han señalado, incluso la resolución de la Suprema Corte, me parece muy grave respecto al fiscal, me parece que se inventó un delito o le inventaron y que estos se lo aplicaron a una persona que pasó casi dos años en la cárcel y otra que estuvo en detención domiciliaria", dijo Cuauhtémoc Cárdenas.