"Me escupió", denuncian acto de homofobia en modelorama de Veracruz

Mientras Efrén Vázquez, de 24 años, se encontraba trabajando en el turno nocturno de un Modelorama en la ciudad de Veracruz, un sujeto lo insultó y discriminó con comentarios homofóbicos.

Alrededor de las 00:24 horas del sábado 28 de mayo, el joven dijo ser atacado homoficamente por un sujeto que, desde antes de ser atendido en el establecimiento, ubicado en la avenida Rafael Cuervo, en las Brisas, atinó a decirle "no se te vaya a romper la mano m".

Estos comentarios alertaron al joven de la forma hostil con la que el hombre lo estaba tratando, pues luego de eso, enunció otro comentario homofóbico.

A pesar de que no lo había visto por el lugar, Efrén describe al hombre como un señor no muy alto, delgado y con lentes, mismo que pidió una cajetilla de cigarros.

"El sujeto se acercó a la ventanilla y me dice ´Dame unos cigarros Catalina´ y me da su tarjeta, me da su NIP y pues iba a cobrarle, pero en la terminal su tarjeta decía Chip Inelegible.

La limpié y decía lo mismo, hice un tercer intento y le dije al señor que su tarjeta no pasaba, y me dijo ´si no la sabes usar m****** solo dilo´... ´Solo se dice, no sé usarla y ya, yo te enseño y de paso a ser hombre´", narró.

Efrén le ofreció otra manera de pago, sin embargo, el hombre pidió pagar con un billete de 500, a lo que le respondieron que no había cambio, "y me dijo de groserías y me dijo que siempre era lo mismo".

Para este momento, Efrén le regresa el dinero y la tarjeta, momento que el sujeto aprovechó para agredirlo.

"Me hizo con la mano que le regresara el billete de 500 y se lo regresé, y se agachó y me escupió y yo así de y me dijo "maldito m con ustedes siempre es lo mismo, pero no te creas, no vas a estar adentro siempre, debes de salir, y te voy a agarrar", recordó.

El sujeto lo amenazó en repetidas ocasiones, por lo que Efrén le habló a uno de sus compañeros, quien le notificó a la policía, pero llegaron tres horas después, "porque dijeron que era noche en el puerto, estuvieron recibiendo muchas llamadas y que llegaron en cuanto pudieron".

Las horas pasaron y el turno de Efrén terminó. El joven logró salir de su trabajo seguro, aunque una compañera le proporcionó un palo de escoba para que intentara protegerse en caso de que el hombre continuara esperándolo.

En el informe Impunidad – Crímenes de Odio Capítulo Veracruz, realizado por Jazz Bustamante Hernández, activista de la comunidad LGBT+, indica que de 2013 a enero de 2022 se registraron 248 víctimas mortales por crímenes de odio cometidos en el estado.

Según el informe, el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género desde mayo de 2020, le siguen Guerrero y Chihuahua.

En el último año, entre enero de 2021 y enero de 2022, se registraron 26 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBT+ en Veracruz.

Los municipios con el mayor número de casos son el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, con tres casos cada uno; les siguen Boca del Río, Papantla y Tlapacoyan, con dos respectivamente.





