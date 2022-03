Me armaron tamal: ex funcionaria de FGE liberada por ultrajes

Después de más de tres meses detenida acusada por ultrajes a la autoridad, Adriana Vichi Cruz, exfuncionaria de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue liberada este 15 de marzo; acusa le fue fabricado el delito.

En rueda de prensa ante medios de comunicación, a un día de ser liberada, Vichi en compañía de sus abogados, denunció que policías ministeriales la detuvieron injustamente y le fue levantado un Informe Policial Homologado (IPH) falso.

Según dicho reporte a las 2 horas de la mañana del 2 de diciembre del 2022 le fue retirado su teléfono celular a Adriana después de que, según la versión oficial, ella agredió a dos policías aventándoselos y "mentándoles la madre", explicó el abogado de Vichi.

"Fui detenida injustamente por más de cien días (...) estuve separada de mis hijos por un delito que no cometí", dice la mujer, quien también denunció que ella no trató de impedir la detención de ninguna persona, tal como se había manejado en algunas versiones de medios locales.

Vichi tiene como prueba principal capturas de pantalla para denunciar que el informe policial fue falso. Ella habría mandado mensajes a su esposo a las 6:38 de la mañana, hora posterior a la que según el IPH le fue retirado el teléfono.

"Me armaron tamal", se lee en los mensajes que llevó como prueba a la rueda de prensa. Según esta versión, contraria a la oficial de autoridades, Adriana no fue arrestada junto con su pareja sentimental, Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada, quien está detenido por el delito de secuestro agravado.

"yo escuché que estaban fabricándome el delito, yo lo tomo de mi bolsa (celular), porque siempre lo tuve yo (...) Lo exhibí en el juzgado y aun así el juez legalizó la detención" relata la madre de tres hijos menores de edad.

Vichi asegura que se alarmó cuando escuchó que una de las policías dijo "Estamos esperando a ver cómo armamos el IPH (informe policial homologado) de ultrajes".

Sin dar detalles del lugar donde fue privada de su libertad, el abogado Arturo Nicolás Baltazar denunció que Adriana vive con sus hijos de 9, 10 y 12 años en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Alvarado y fue trasladada al Cereso de Tuxpan, al norte de la entidad.

"Lo único que faltó es que le pusieran que llevaba drogas y que le disparó a los policías, es el mismo modus operandi", dijo el abogado sobre la manera en que policías fabrican delitos en contra de "ciudadanos inocentes".

Adriana obtuvo su libertad por una suspensión provisional que le concede un juez de distrito, "no porque un juez de control de Pacho Viejo la haya querido poner en libertad", denuncia Arturo Nicolás.

La jueza Mónica Segovia ordenó que la prisión preventiva se prolongara un año más, a pesar de que el delito de ultrajes a la autoridad ya fue derogado. Según Nicolás Baltazar la jueza alegó que Vichi no podía ser liberada mientras el Congreso del Estado no publicara en la gaceta la derogación del delito: "ella va a mantener a todas las personas presas las va a mantener en la misma situación mientras el Congreso no publique nada en la gaceta".

¿Quién es Adriana Vichi?

Adriana fungía como jefa del Departamento de la Unidad de Género de la FGE de Veracruz, mismo puesto, del que según ella misma relata, fue destituida el día de su detención mientras estaba en la dirección de la policía ministerial.

Previo a estar al frente del Departamento de la Unidad de Género, Adriana N fungió como secretaria particular de la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

Vichi es pareja sentimental de Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada por Morena, quien fue detenido el mismo 2 de diciembre y está imputado por el delito de secuestro agravado.

La FGE no hizo en su momento, ni ha hecho un posicionamiento sobre la detención de la exfuncionaria que estaba a su cargo.