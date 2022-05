Me acosaron en Plaza Américas y guardias no hicieron nada: Katherine

Mientras Katherine asegura que se preparaba para cerrar su turno en un kiosco de Plaza Américas, un sujeto se acercó y la acosó sexualmente, la tarde del 9 de mayo.

La joven narró que transcurrían las 18:00 horas aproximadamente, cuando el sujeto, identificado como Juan Andrés N, se acercó e intentó platicar con ella, haciendo énfasis en que le gustaban sus pies.

Luego de múltiples halagos hacia los pies de Katherine, la joven decidió bajar la mirada y verlos, pues no entendía la insistencia de Juan Andrés.

"Bajo a ver mis pies y veo que se está tocando", dijo.

En ese momento, pasó un guardia de seguridad de la plaza, ubicada en la ciudad de Boca del Río, y Katherine dijo pedirle ayuda, sin embargo, la respuesta del guardia fue: ¿en serio?

Luego de la pregunta, el guardia se fue y dejó a la joven humillada y sin ayuda, aseguró Katherine, pues "lo dijo en modo burla".

A pesar de que la joven intentó pedir ayuda, el sujeto logró irse del kiosco que se encuentra cerca del área de Cinepolis y desapareció.

Momentos más tarde, llegó una compañera de Katherine y la acompañó a levantar una queja a la administración de la plaza, pero le dijeron se dirigiera con los guardias, para intentar dar con el paradero del hombre.

"Estaba con mi compañera llorando, era la segunda vez (que la acosaban sexualmente)", apuntó.

Con las negativas de los guardias, apuntaron que lograron identificar que el sujeto se encontraba en uno de los baños de Plaza Américas, al tratarse de baños a los que tienen permitido el uso exclusivo de varones, le pidieron a la joven esperar hasta que saliera.

Pasaron casi dos horas, Katherine pidió ayuda a uno de sus amigos para entrar, pero dijo que el sujeto no estaba, por lo que la administración atinó a decir, según la joven, que "él no trabaja aquí, no somos responsable".

Los días pasaron y no puede regresar a su empleo por miedo a encontrarse con el sujeto, además de que aseguró que, los guardias de seguridad cuchichean frente a ella.

"Me sentí una burla, me sentí mal, no soy un chiste", señaló.

Katherine decidió hacer pública su demanda, ya que no es la primera ocasión en la que le sucede algo parecido, no obstante, no se esperaba que víctimas del sujeto en la misma plaza se acercaran a ella.

Es por esto por lo que dijo llevará las denuncias a instancias legales.





am