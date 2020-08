Matan y queman a mujer en predio frente a una iglesia de Banderilla

En menos de 48 horas, el sector de La Haciendita, en los límites entre Banderilla y Xalapa registra dos feminicidios; el más reciente, el de una persona, de aproximadamente 25 años, abandonada dentro de una obra negra en un predio particular.

Frente a una iglesia, elementos de la Policía Estatal, además de la Policía Preventiva de Banderilla, confirmaron el hallazgo del cadáver de una mujer en el interior en un cuarto en obra negra localizado en la avenida Banderilla, entre calle Joya y Topacio, de la colonia Miguel Alemán .

De acuerdo con el Subagente Municipal de La Haciendita, en Banderilla, José Filogonio Carrera López, los vecinos dieron aviso a la autoridad del cuerpo de una persona del sexo femenino, semidesnuda y envuelta en fuego.

"Se dieron cuenta los vecinos y me dieron parte para que asistiera al lugar y viniera acompañar al Ministerio Público, vino la Policía Estatal y la Policía Preventiva de Banderilla y pues, ahora sí, tocó de esta muchacha"

Admitió desconocer la identidad de la persona localizada sin vida, y que los vecinos dieron aviso una vez que notaron el olor a quemado.

Carrera López explicó que al momento del levantamiento del cuerpo, el propietario del terreno no se había presentado para que respondiera ante las diligencias de las autoridades.

"Es un predio que se quedó en obra negra, ya comenzado, y donde estaba el cuerpo es en un cuartito, (...) aquí quieren agarrar como si fuera un hotel"

Las autoridades acordonaron el lugar con cinta amarilla, luego de que en el sitio donde ocurrió el crimen hallaron un colchón, que se infiere es usado por indigentes y drogadictos para pernoctar.

El subagente municipal indicó que el cadáver no estaba totalmente carbonizado, e incluso se veía que llevaba ropa ya rota

"Póngale un aproximado de la edad de unos 25 años, no estaba totalmente calcinada, no más media media, no más tenía su mallón, lo demás no lo tenía"

Al investigar, los vecinos notaron que la mujer ya tenía unos tres días de haber muerto.

Lugar de violencia

El pasado miércoles 12 de agosto, sujetos abrieron fuego y dieron muerte a una mujer en la colonia José Vansconcelos, en las cercanías con la congregación La Haciendita.

El incidente ocurrió poco después del mediodía, cuando según testigos dos hombres abordaron a la mujer que caminaba sobre la calle Ramón López Velarde.

Se reporta que los delincuentes habrían accionado sus armas hasta en dos ocasiones para luego evadir a la autoridad policial.

El cadáver de la mujer quedó expuesto a la mirada de los presentes en dicha calle de la colonia José Vansconcelos.

Para el agente municipal, los propios vecinos de La Haciendita han modificado sus horarios y sus hábitos a la hora de salir.

"En la noche ya tenemos que llegar en coche cuando tenemos una emergencia, no caminar, porque se presta para muchas cosas, han asaltado a personas, les han quitado sus celulares, les han robado su raya, y no es de aquí, viene gente de otros lugares a hacer sus desastres"

"Si viene la vigilancia, porque cuando la pedimos si nos llega, viene tanto la Preventiva como la Estatal, luego viene la Fuerza Civil y nos apoya la Municipal de Xalapa, ahora si que nos pasó esto, que en todas partes ocurre".

