Matan a dueño de tortillería, en Agua Dulce

Agua Dulce, Ver.- Apenas habían pasado algunos minutos después del mediodía de este lunes 01 de junio, cuando se escucharon tres detonaciones de arma de fuego que retumbaron varios metros a la redonda de una tortillería, ubicada en la calle Flores Magón de la colonia Centro, que anunciaron un nuevo hecho violento con resultado fatal.

Sujetos desconocidos fuertemente armados, según las primeras indagatorias policíacas, ingresaron al negocio denominado como "Tortillería Lindo", donde se encontraba el propietario del establecimiento, Isidro Pucheta Reyes, de 50 años de edad, quien era el objetivo de los empistolados.

El comerciante no tuvo tiempo de reaccionar de ninguna manera, la muerte le llegó de repente, recibió dos balazos en la cabeza y en una mano, para quedar tendido sin vida en el piso de su negocio, mientras que las empleadas sufrieron crisis nerviosa, temiendo terminar con el mismo destino.

Los emisarios de la muerte al ver que habían cumplido con su misión, salieron del local para darse a la fuga, dejando una escena de horror dentro del local de venta de tortillas. En seguida, en medio de los llantos, gritos y nervios, llamaron a los números de emergencia para reportar el crimen.

HUYEN AGRESORES

Tras varios minutos, arribaron diversas corporaciones como Seguridad Pública del Estado, Policía Naval y la Secretaría de Marina Armada de México, cuyos elementos acordonaron el área para preservar la escena del crimen, cerrando la circulación de la transitada calle.

Otros más, se encargaron de pedir información de cómo vestían los agresores, para boletinarlos vía radio frecuencia en las diversas unidades de emergencia; sin embargo, no fue posible dar con los sicarios, pues para el tiempo transcurrido, ya estaban ocultos en algún lugar de Agua Dulce.

También se hicieron presentes paramédicos de Protección Civil, quienes llevaron a una persona con crisis nerviosa a la clínica de la Cruz Roja Mexicana; en tanto que la Policía Ministerial del Estado, también arribó para iniciar con las diligencias correspondientes.

Por último, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo el levantamiento de indicios para permitir el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado por una funeraria local al anfiteatro para la necrocirugía de ley.

Hasta el momento, no hay un móvil claro del motivo del asesinato de este comerciante, en el giro de la masa y la tortilla, quien llevaba años laborando en el negocio, por lo que con base a declaraciones de familiares y los indicios recabados, podrían establecer una línea de investigación.

JUNIO VIOLENTO

Este homicidio doloso enciende las alarmas de la violencia en Agua Dulce, luego de que el mes de mayo no registrara un solo deceso violento, aunque hubo algunos reportes de personas lesionadas por arma de fuego que lograron salvar la vida.

Abril ha sido el mes más violento del año, hasta el momento, con un total de 5 asesinatos, los cuales se suman con los ocurridos en enero y marzo, así como este de junio, para un acumulado de 8 homicidios en lo que va del año.

Se teme que este hecho violento sea el que desencadene una ola de violencia, como ocurrió en otros periodos, rompiendo con la tranquilidad que los hidrómilos esperaban que durara por el resto del año.

COBROS DE PISO

El cobro de extorsión o derecho de piso en la zona sur de Veracruz, se ha convertido en una peligrosa amenaza para el sector comercial en los últimos meses, lo que ha llevado a muchos empresarios a bajar sus cortinas de forma definitiva y, otros, lamentablemente, han sido asesinados.

Desafortunadamente, algunos comerciantes por conservar su actividad laboral o comercial sucumben ante sus victimarios, ya que de no hacerlo, pueden sufrir daños patrimoniales en sus negocios e incluso perder la vida propia o de algún familiar cercano.

El delito de extorsión por su naturaleza jurídica y social no se denuncia con la frecuencia que se comete, este llega a ser parte de la extensa lista negra de delitos no denunciados, por el miedo a sufrir venganza, así como por el alto grado de impunidad que existe no sólo en Veracruz, sino en el país, revelan estadísticas delictivas oficiales.

