Más de 8 mil burócratas llegaron a evento del WTC: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- En el foro de la reforma eléctrica, que se organizó en el World Trade Center (WTC), se superó la participación de más de ocho mil asistentes, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que la gran mayoría eran burócratas.

García Jiménez explicó que la renta del inmueble la tendrá que pagar en cooperación con diputados locales y el propio ejecutivo, al ser un evento oficial, "lo más caro es el clima, pero como hizo frio, casi no se usó".

En conferencia de prensa, aseguró que el riesgo de contagio por el virus SARS CoV-2 fue mínimo, pues a pesar del gran número de asistente se respetó la sana distancia, todos usaron el cubreboca y gel antibacterial.

Además, aseguró, como la mayoría eran trabajadores de gobierno del estado y maestros están vacunados, lo que también, afirmó, reduce el contagio entre los asistentes.

El WTC tiene una capacidad de hasta 12 mil personas, sin embargo, el evento se planeó para ocho mil, y aunque llegaron más, se quedaron fuera del foro, donde se instaló una pantalla en la que se retrasmitió la conferencia de Rocío Nahle, secretaria de energía.

En el marco de la participación de la secretaria Rocío Nahle en los Foros sobre la #ReformaEléctrica desde Boca del Río, medios de comunicación y actores políticos de oposición destacaron la gran cantidad de personas que se congregaron, a pesar de la pandemia por el virus SARS CoV-2.

"Decidimos el WTC, porque ahí hay capacidad. Estaba planeado para otro foro, pero si iba a ser todos apretados, y parados. Aquí era una explicación técnica y había que estar atentos, instalamos pantallas para que la explicación de la ingeniera Roció Nahle se entendiera", argumentó.

Comentó que se tomaron todas las medidas y los asistentes fueron respetuosos de cubrebocas, así como de la distribución de las sillas.

En el foro participaron habitantes de Pánuco, Tempoal, Hueyapan de Ocampo, Las Choapas, Minatitlán, Coatzacoalcos, "pero todos con cubrebocas, y expresando, yo asisto porque estoy vacunado".

Te puede interesar En cuarta ola covid, llenan WTC por foro de Reforma Energética de Nahle

El mandatario descartó que se haya generado el acarreo de militantes como ocurría en el pasado, pues los de izquierda están acostumbrados a organizarse y participar en eventos de ese tipo.

"No tengo ni idea de cuántos camiones y eso, nosotros no organizamos lo de los camiones, la gente se organizó. Antes era la torta y el frutsi, ahora ya no, es la conciencia, por eso todos usaron cubrebocas".

Destacó la participación de alcaldes de varios municipios, y señaló que se atribuye a que ellos pagan luz, y les interesa que CFE sea una empresa fuerte que permita que la tendencia del pago por el servicio sea menor.