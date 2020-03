Más alumnas de Bachilleres exhiben a maestros acosadores

Veracruz, Ver.- Alumnas del turno matutino del Colegio de Bachilleres de Veracruz se sumaron a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual de parte de profesores, tal como lo habían hecho el miércoles pasado sus compañeras en el turno vespertino.

En el patio central del plantel ubicado en el centro histórico de Veracruz colocaron un mural en donde escribieron consignas para exigir que terminen las conductas de violencia sexual por parte de los profesores y el personal administrativo.

Del mismo modo, en muros y baños colocaron "pos-its" y carteles en los que se leían frases como: "Ninguna escuela puede hablar de prestigio si tolera y encubre acosadores", "nuestra falda no es corta, tu educación sí", "No está bien hacer comentarios sexistas en clases", "El cómo visto no es motivo de tus comentarios machistas".

Nombres de profesores que son acusados directamente de violencia de género y acosar a las alumnas fueron exhibidos en algunos de los letreros.

Las alumnas, a través de la protesta, reclamaron que la directiva del Colegio de Bachilleres responsabilice a las propias estudiantes de ser acosadas por "provocar" los ataques con ropa entallada o faldas cortas.

En fotografías que difundieron a través de redes sociales hicieron el llamado a las autoridades a resolver las denuncias y a sus compañeras a levantar la voz en caso de ser víctimas.

vtr