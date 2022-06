Mario, militar retirado que se gana la vida como peluquero en el puerto

"Yo aquí llegué buscando trabajo a una peluquería que se llama La Ondina y me dijeron que no, que no había trabajo, pero cuando yo les dije que estuve en la milicia me dijeron ´regrésate´. Me puse digno, ya no regresé. Me fui a buscar trabajo a otro lado y me dijeron ´pues quédate´ y ahí empecé", narra.