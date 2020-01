Mariel Pérez Carrillo: jarocha que revoluciona la tecnología agrícola en el mundo

La veracruzana Mariel Pérez Carrillo fue reconocida en la lista de los 35 jóvenes más innovadores de América Latina del 2019, que elaboró el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y que fue publicada el pasado 16 de enero.

La joven fue ganadora en la categoría Entrepreneur por el desarrollo de un dispositivo llamado Enviro, que sirve para la elaboración de diagnóstico agronómico y de las condiciones agroclimáticas, que permitirá a los campesinos aplicar medidas para contrarrestar las afectaciones causadas en sus cultivos por efectos del cambio climático.

El proyecto que encabeza, y en el que trabaja con Héctor Morales López, es un esfuerzo de casi cinco años de investigación y desarrollo científico en el que cuenta altas y bajas.

La falta de apoyo de instituciones públicas de todos los niveles, la falta de interés de instituciones académicas públicas para financiar el desarrollo de patentes y las burlas de personas cercanas fueron constantes durante todo el proceso y que terminó por reducir el grupo de cinco colaboradores a dos.

Mariel Pérez afirma que fue un camino largo y pesado en el que fue necesario no solo superar las críticas y factores externos mencionados, sino de lucha personal para salir delante de momentos de depresión e impotencia.

Se detiene para pensar en sus motivaciones: el sueño de construir algo por México, que ayudara a solucionar el problema de su país, es el primero, pero también el demostrar que, en Veracruz, un estado de la República ubicado en la porción sur-sureste, con un histórico rezago, existe talento y potencial en el ámbito de la innovación científica.

"Me tope mucho con que los mismos jóvenes no podían creer que no se podía desarrollar tecnología en Veracruz, de que los maestros y las maestras en las mismas universidades no puedan creer que los jóvenes puedan desarrollar tecnología.

"Cuando me puse a investigar las cuestiones para tramitar la patente con el IMPI me di cuenta que 1 por ciento de las patentes mexicanas eran veracruzanas y no había una desarrollada por una mujer, ese fue uno de los grandes motivos y me dije tiene que haber un producto tecnológico innovador, disruptivo, que ayude a la gente y que sea surgido en Veracruz y que sea de una mujer", declaró.

Nace Enviro

Enviro surgió en una plática entre amigos, que buscaban dar seguimiento a un seminario para emprendedores que cursaron en Xalapa como representantes veracruzanos de iLap.

La idea fue tomada de un amigo suyo que platicó su experiencia en el campo veracruzano, en donde productores agrícolas desconocían los motivos que causaban la perdida de sus cultivos, así como las medidas para evitarlo.

Mariel vio la posibilidad de desarrollar tecnología para atender ese problema y realizar una aportación a la sociedad, emprendiendo la planeación y, posteriormente, el trabajo para hacerlo posible.

Su vocación de emprendedora la recuerda desde que vendía dulces a los otros niños del fraccionamiento El Vergel, en la ciudad de Veracruz, por ahí de la década de 1990.

Desde entonces fue inquieta, en ese tiempo malísima para las matemáticas –las odiaba- pero buena para las ciencias naturales, lo que finalmente la llevó a incursionar en el desarrollo de tecnología.

Su repulsión a las matemáticas lo tuvo que afrontar cuando ingresó a la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Veracruz, pero no su ímpetu y carácter que nunca la mantiene inmóvil.

Fue así que Enviro comenzó a tomar forma en agosto del 2016 y para el 2017 ya se estaba trabajando en la elaboración de los primeros prototipos, cuenta Mariel.

Como funciona Enviro

Enviro es un sistema de diagnóstico agronómico y de las condiciones agroclimáticas que a través de sensores proporciona información sobre el suelo, el cultivo, el clima en tiempo real y hace recomendaciones a los campesinos para realizar las adecuaciones o tomar medidas para evitar pérdidas.

El dispositivo es una estaca de 1.2 metros de alto que se clava en el suelo para medir las condiciones ambientales, sus características son analizadas por algoritmos que usan estos valores para emitir recomendaciones.

Mariel Pérez Carrillo afirma que al tener una certeza sobre el método que debe emplearse para evitar afectaciones, al mismo tiempo se evitará que las tierras destinadas para agricultura sean contaminadas con pesticidas o agroquímicos.

"Nos dimos cuenta platicando con los agricultores que ellos confiaban mucho en lo que les decían los ingenieros agrónomos y muchas veces los mandaban a aplicar pesticidas o componentes particulares para supuestamente mejorar sus cosechas, pero lo que terminaban haciendo era matando el suelo, contaminándolo, generando contaminación alrededor, matando animales y mantos acuíferos, eso se evitará con Enviro", detalló.

Hasta ahora, Mariel Pérez Carrillo y su socio Héctor Morales López le han invertido un millón 700 mil pesos en el desarrollo de Enviro, cuyo prototipo podría alcanzar un valor unitario de 16 mil en el mercado.

Sin embargo, el plan de negocios de Mariel es ambicioso y se busca que a través de su compañía Innus Technologies se coloque en el mercado el producto bajo un régimen de membresías que los productores puedan pagar de manera mensual, con el soporte técnico de los creadores.

México rezagado en innovación

Una de las razones que movió a Mariel a avanzar en el desarrollo de su proyecto fue luchar contra la idea de que en Veracruz no existía potencial para el desarrollo de tecnología.

En general, reconoce que México no es un país que sea reconocido a nivel internacional por el desarrollo de patentes, a este rezago global se le suma el rezago en el que se encuentra Veracruz, ubicado en una región con muchos años de desventaja en relación a otras entidades como Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México.

No obstante, en la lista de 35 jóvenes más innovadores de América Latina que publica el MIT, México destaca como el país que más galardonados incluyó en la edición del 2019.

Mariel Pérez Carrillo destaca no solo por ser mexicana, sino por participar con éxito en el desarrollo de un producto tecnológico catalogado por especialistas como un dispositivo que será indispensable para cambiar la industria agrícola en el mundo.

Su caso es emblemático por ser originaria de un estado del país en donde existen pocos apoyos hacia los jóvenes creadores de tecnología, pero al mismo tiempo por incursionar en un sector productivo en el que las mujeres tienen una baja o nula participación.

"Que este premio se le galardone a una mujer mexicana, veracruzana, y en un ámbito como la agricultura que no son vistas las mujeres, pues más, super orgullosa, es un honor para mí y me permite decir que las mujeres somos visibles en el desarrollo de la tecnología, que también las mexicanas podemos participar en la creación e innovación tecnológica".

Frente a un escenario como el de Veracruz, Mariel lanza una recomendación a los emprendedores para que "la juventud veracruzana sea más responsable en sus decisiones, que emprenda y que siga su camino para educarse académicamente".