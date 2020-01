Mariana pide ayuda para estudio clínico que salvaría la vida de su hijo con cáncer

"Es muy difícil parar los traslados porque tenemos que cubrir al mismo tiempo gastos médicos, el primer día que fuimos a consulta nos quedamos varados en la Ciudad de México, porque no sabía cuánto iba pagar de consulta... Las veces que he tenido que ir sola al INP me he quedado a dormir en el metro, porque no tengo el dinero suficiente, pero no es algo que uno como madre quiera para su hijo", declaró.