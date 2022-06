María Fernanda cumple 300 días desaparecida; exnovio es sospechoso

Luego de 300 días de que María Fernanda Guatemala Partida, de 19 años, desapareciera tras tomar un taxi en Río Medio, en la ciudad de Veracruz, no se cuenta con líneas de investigación sobre su caso.

Esto lo confirmó la colectiva Brujas del Mar, durante este viernes 24 de junio. Hace ocho meses, la madre de María Fernanda, Miriam Partida, dijo a La Silla Rota Veracruz que, "la Fiscalía no da respuesta, ya ahorita tiene tres semanas que no nos dicen nada, me decían que tenía que venir a mi casa y estar tranquila, porque ellos estaban haciendo su trabajo"

A 300 días de su desaparición, el panorama pinta igual para Miriam, que continúa esperando a su hija.

Uno de los principales sospechosos es Julio César n, quien según Las brujas del Mar podría estar implicado en su desaparición.

"Julio César "N", es el principal sospechoso de la desaparición debido a amenazas previas que le había hecho a María Fernanda por haber decidido terminar la relación", apuntaron.

Esta versión fue confirmada por la madre de la joven, pues afirmó que el principal sospechoso de su desaparición se dio a la fuga y teme que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz haya dejado de lado las investigaciones para su localización.

Antes de la desaparición de María Fernanda, familiares aseguraron que interpusieron una denuncia por violencia y agresión sexual en contra de su expareja, Julio Cesar N.

Miriam relató que Julio César llegó a privarla de su libertad, pero María Fernanda logró escapar y denunciarlo, el oficio 1067/2021 con el número de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXVII/FESP4/1759/2021, es una de las pruebas que presentó la familia para que investigaran a su expareja.

A 300 días de su desaparición, la ficha de búsqueda continúa activa con loas mismas señas particulares, brackets, tatuajes detrás de la oreja y tobillo izquierdo.





am