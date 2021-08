Margarita investigó violencia de género en la UV; fue asesinada a balazos

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- Para obtener su grado de maestra en la Universidad Veracruzana, Margarita Alarcón presentó en 2018 su trabajo Adolescencia, noviazgo y violencia de género: miradas desde el espacio escolar en Teocelo, Veracruz. En un hecho paradójico, la joven de 27 años fue asesinada a balazos este 11 de junio.

La muerte de Margarita -psicóloga de profesión- es consecuencia de la violencia que padecen cientos de veracruzanos, y que, en los últimos seis meses, ha costado la vida a 113 mujeres por su condición de género.

Un hombre armado sorprendió a Margarita en una tienda de abarrotes que ella atendía en Huatusco y, sin razón aparente, le disparó en dos ocasiones para robar no más de dos mil pesos. La joven quedó tendida en el piso. A pesar de la atención médica perdió la vida en un nosocomio de la ciudad.

El reporte del crimen llevó al personal del Centro Escolar de Veracruz, ubicado en el municipio de Huatusco, y a la Académica Rosío Córdova Plaza, a condenar la muerte de Margarita Alarcón.

A través de redes sociales, personal del centro escolar alertó de la violencia que padece el magisterio en todo el Estado, y externaron la impotencia que les genera que un simple “intento de robo”, costara la vida de Margarita Alarcón, a quien calificaron como “una apreciable amiga y compañera”.

El texto publicado en Facebook cuestiona lo que pasa con la sociedad, cómo personas que se preparan y todos los días buscan el sustento para su familia, e implementan acciones para lograr un mundo mejor mueren, como lo hizo Margarita, “por unos cuantos pesos”.

“La sociedad huatusqueña ¡exigimos justicia!, aunque cualquier acción no le devolverá la vida, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no queremos esperar a perder así a nadie más, estamos contando que, así como ella y tantos otros ciudadanos que trabajamos todos los días, las personas encargadas de nuestra seguridad hagan su trabajo, encuentren y castiguen a los culpables”, se lee en la red social.

Trabajaba por generar políticas públicas en favor de adolescentes

La página oficial de la Universidad Veracruzana da cuenta de que Margarita Alarcón Méndez, cursó la Maestría en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales del 2015 al 2017.

Apenas el mes de diciembre logró el nuevo grado académico al presentar su trabajo Adolescencia, noviazgo y violencia de género: mirada desde el espacio escolar en Teocelo, Veracruz.

Su tesis la dedicó a las personas que amaba “y a las mujeres, principalmente a las que viven o han vivido violencia, porque siempre se puede salir adelante”, plasmó como parte del agradecimiento de su trabajo profesional, sin imaginar que un día esa violencia le costaría la vida.

En las conclusiones de su tesis expuso que la formación de la identidad de género influye en todas las esferas de la vida. La escuela, como institución de presencia cotidiana, tiene en sus manos la posibilidad de modificar los roles de género, porque incluso en el aula existen diferencias en cómo una/un docente trata a una alumna y a un alumno.

Catedrática se preocupa por la violencia hacia las mujeres

Rosío Córdova, integrante del Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales, calificó como incompresible el asesinato de Margarita Alarcón, con quién convivió durante su maestría en Ciencias Sociales.

La Doctora en Ciencias Antropológicas destacó el compromiso de la Maestra en su formación académica y en su trabajo con la sociedad, “me parece infame lo que está pasando en el Estado”.

Al referirse al tema de los feminicidios calificó como escandalosa la cifra que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, que cuantifica 113 asesinatos por condición de género en los últimos seis meses, al tiempo que refirió que la estadística podría ser reservada.

“Me parece que se están quedando cortos, no tengo la estadística del Observatorio de la Universidad, pero me parece que son más”, explicó en entrevista para E-Consulta.

Los datos oficiales por muertes de género resultan alarmantes, y es evidente que no se están aplicando de manera correcta las dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim), pues si bien se tenían que implementar acciones emergentes, se deben aplicar políticas permanentes para acabar con la violencia.

Observó que la impunidad fomenta los feminicidios, y en tanto no se castigue a los responsables de los asesinatos, “vamos a seguir asistiendo a eventos como la muerte de Margarita Alarcón y todas las otras 113 mujeres”.





