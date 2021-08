Marcos Even ¿El fiscal más débil de Winckler?

Marcos Even Torres, fiscal anticorrupción. Foto; Yerania Rolón

Xalapa, Ver.-El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, está por cumplir con uno de los 5 años por los que fue designado en el cargo amparado contra una posible orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la falta de un blindaje legal como el que posee el fiscal general veracruzano, Jorge Winckler Ortiz.

Abogados que lo han señalado de perpetrar actos contra la Ley afirman que Marcos Even carece de fuero, de ahí que el maestro de Winckler se convirtió en el talón de Aquiles del organismo o el eslabón más débil de los altos funcionarios que heredó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, tras darse a conocer esta semana la suspensión provisional promovida por Torres Zamudio en contra cerca de cien autoridades, incluyendo a la FGR, el fiscal general salió en su defensa y minimizó dicho trámite.

“Es un tema personal; todos mis fiscales, mis compañeros fiscales de cualquier (área), especializados y anticorrupción, gozan de toda mi confianza y su trabajo ha sido conforme a Derecho, siempre ha sido perfecto y bueno, sus acciones personales son de ellos, no son parte de nuestra investigación”, declaró Winckler Ortiz al ser cuestionado sobre el tema el pasado miércoles 10 de julio en su conferencia de prensa.

Consultados, los abogados Tomás Mundo, Jorge Reyes Peralta y Arturo Nicolás Baltazar, los dos últimos defensores de exfuncionarios del Gobierno Javier Duarte imputados por la Fiscalía General de diversos delitos, afirman que cada vez son más los señalamientos contra Even Zamudio, mismos que comenzaron prácticamente desde que llegó al cargo el 25 de julio de 2018

Recordaron que puede ser removido por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso local, cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la Ley. Lo que es un hecho, coinciden, es que se está aferrando a su cargo tal y como ocurre con el fiscal Jorge Winckler, no obstante la falta de fuero lo hace vulnerable ante una investigación del ministerio público federal que podría dar pie a su destitución.

Según la Ley orgánica de la Fiscalía Torres Zamudio puede ser removido de no aprobar las evaluaciones de control de confianza; por hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; siempre y cuando los resultados toxicológicos así lo demuestren.

También por incurrir en violaciones graves y plenamente acreditadas a los derechos humanos; incurrir en responsabilidad administrativa grave; utilizar, en beneficio propio o de terceros, información confidencial o reservada de que disponga y abstenerse de determinar, sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos por la Ley, entre otras.

Al respecto, el propio gobernador de Veracruz Cuitláhuac García se lanzó en contra Torres Zamudio, a quien calificó como el "fiscalito” que no está investigando hechos de corrupción en el gobierno Yunista, como las irregularidades detectadas en el sistema estatal de videovigilancia.

Señalado de incurrir en tortura

Jorge Reyes Peralta, abogado de Gilberto Aguirre Garza, sostiene que tanto Torres Zamudio, en su etapa como visitador general, como el ex fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, actual fiscal regional de la zona centro, participaron en actos de tortura contra su cliente por órdenes del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Esto, subrayó, está acreditado en la recomendación 25/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la que el ex director de Servicios Periciales de la Fiscalía, Gilberto Aguirre, acusó tortura con música de reggaetón y banda para involucrar a su ex jefe, el ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, en el delito de desaparición forzada.

Para el abogado es evidente que Torres Zamudio está buscando cubrirse las espaldas con un amparo, esto al igual que lo intentó hacer Coronel Gamboa aunque sin conseguirlo, ya que “el corrupto de Even no tiene fuero”.

El respecto, Arturo Nicolás Baltazar, abogado del ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, señaló que el artículo 110 de la Constitución federal y el 78 de la carta magna veracruzana dejan sin fuero a Torres Zamudio, por lo que de existir una investigación en su contra puede ser removido o detenido.

“Puede ser removido y el fuero solo protege al fiscal Jorge Winckler, o al fiscal federal, pero no al fiscal especializado que ya siente pasos en la azotea y es el eslabón más débil de la Fiscalía”.

Cuestionado sobre este tema, el abogado Tomás Mundo dijo que el amparo del fiscal anticorrupción es un “busca pies”, es decir una estrategia para saber si ya existe una investigación en su contra por parte de la FGR, sabedor de que el fuero no lo protege como sí ocurre con su pupilo Jorge Winckler.

“Son muchos los señalamientos en su contra y un síntoma de ello es este amparo busca pies solo para saber si ya hay algo sustentado para destituirlo”.

Gobierno de Cuitláhuac se lanzó contra Marcos Even

Torres Zamudio ha sido señalado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de no tener calidad moral, de ser "el fiscal más corrupto" y por tener "cola que le pisen".

Al darse a conocer que el abogado obtuvo la suspensión provisional en contra de una orden de aprehensión, el gobernador aseguró que se debe a que "tiene una cola muy larga" pues recordó el proceso "viciado" por el cual fue nombrado fiscal anticorrupción.

"Marcos Even Torres tiene cola que le pisen, algo debe porque se amparó con otra todos; es una lista de más de 100 funcionarios, así de larga tiene la cola".

Recordó que Torres Zamudio negoció beneficios para ex Duartistas detenidos a cambio de que estos entregaran bienes.

“Fue público en audio como Marcos Even negociaba con los abogados de los Duartistas bajarles la pena y quitarles propiedades. No olviden que el abogado les decía que su cliente ya les dio. El fiscal anticorrupción es el más corrupto negociando (...), lo pusieron de tapadera para golpear políticamente”.

Por su parte el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, expresó recientemente que "en lugar de estar buscando chivos expiatorios” o “cómo distraer a la opinión pública con mentiras”, Torres Zamudio debería investigar los actos de corrupción documentados al interior de la Fiscalía General del Estado.

Esto luego de que el fiscal especializado dio a conocer que investiga a la actual Contralora del gobierno estatal, Leslie Garibo, al gobernador Cuitláhuac García y al subsecretario, Eleazar Guerrero, por encubrir y perpetrar supuestos actos de nepotismo o conflicto de interés ya que el gobernador y el subsecretario son señalados como primos.

"El supuesto fiscal Anticorrupción no tiene calidad moral ni ética para hablar sobre actos de corrupción, toda vez que su nombramiento proviene de un acto ilegal y viciado por diputados cómplices del Yunismo (...) no tiene calidad moral porque él mismo permitió ser nombrado mediante un proceso viciado en el Congreso de Veracruz”.

Desdeñado por colectivos

Hay que recordar que, de enero de 2017 a julio de 2018, Marcos Even Torres Zamudio fungió como fiscal visitador en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero desde el inicio fue señalado por colectivos de familiares de personas desaparecidas por su actuar “irrespetuoso, agresivo e inadecuado” para atenderlos.

En un comunicado en el que también exigieron la destitución del entonces fiscal especializado en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, el Colectivo por la Paz Xalapa aseguró que Torres Zamudio manipuló investigaciones.

Esto fue posterior a que los familiares de personas desaparecidos se manifestaron y tomaron las instalaciones de la FGE del estado ante la falta de atención por parte de las autoridades.

Sobre Marcos Even Torres las integrantes de las organizaciones de búsqueda solicitaron que no tuviera ningún tipo de trato o acercamiento con los familiares de desaparecidos por ser “irrespetuoso”.

Agregaron que puede provecharse de su puesto para manipular investigaciones, oficios, quejas, denuncias y todo proceso que involucre a la Fiscalía”.

Abrupto nombramiento

Tras su breve paso como fiscal visitador, el 24 de julio de 2018, Marcos Even Torres Zamudio fue nombrado fiscal anticorrupción en medio de un escándalo porque su designación se logró en la cuarta votación en el pleno de los diputados panistas y perredistas de la LXIV Legislatura y luego de que durante la sesión los diputados de oposición, entonces de Morena, tomaron la tribuna.

El conflicto fue "resuelto" por los diputados de PAN y PRD que trasladaron la Mesa Directiva al centro del pleno y ahí acordaron que Marcos Even Torres obtuvo la mayoría, aunque no calificada, para ser nombrado fiscal anticorrupción, saltándose lo que establece la constitución local.

Los diputados locales morenistas lo acusaron de ser un "fiscal a modo"; sin embargo, Marcos Even Torres aseguró que no lo es y que permanecería en el cargo durante cinco años.

Negociaciones grabadas

Apenas unos meses después de su nombramiento, comenzaron a circular grabaciones de una presunta conversación entre Torres Zamudio y el abogado Rodolfo Reus, defensor del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en la que habría negociado disminución de penas de cárcel a cambio de la entrega de bienes al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

En las grabaciones, que habrían ocurrido en septiembre de 2018, se escucha al abogado de Bermúdez hablando sobre la intención generar el acuerdo reparatorio que el gobernador Miguel Ángel Yunes le había ofrecido a la defensa para sobreseer o extinguir tres de las cuatro causas penales contra Arturo Bermúdez.

Esto se lograría a cambio de la entrega de varias propiedades entre ellas el rancho conocido como La Cartuja, un edificio ubicado en Veracruz y varios terrenos en Xalapa, por lo que Rodolfo Reus solicitó respetar el acuerdo.

Reus reconoció que habían solicitado el desistimiento de la acusación penal contra Bermúdez, pero que el fiscal general Jorge Winckler se rehusó.

El abogado es interrumpido supuestamente por el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, quien negó tal negociación y dijo que en todo caso el ofrecimiento era que Bermúdez Zurita se declarara culpable mediante un procedimiento abreviado para lograr una pena menor a cinco años.

Ante ello, el abogado Rodolfo Reus le advirtió que de no cumplir con el acuerdo "podría quedar mal con el tema de Estados Unidos", en relación a las cinco propiedades que le fueron detectadas a Bermúdez Zurita en Woodlands, Texas, las cuales Yunes Linares intentó recuperar con recursos públicos del gobierno estatal.