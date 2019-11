Marchan trabajadores de Tamsa, amenazan con paro laboral

Veracruz, Ver.Trabajadores del Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP) de la empresa TenarisTamsa marcharon sobre la carretera federal libre Veracruz-Xalapa para exigir el reconocimiento de Cándido Canseco Castro como secretario general del organismo gremial por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), así como la destitución del cargo de Pascual Lagunes Ochoa.

Los inconformes, que evitaron cerrar el tráfico vehicular, amenazaron con iniciar un paro de labores en la planta tubera en caso de que no se atiendan sus peticiones antes de las 12:00 del día de este martes 5 de septiembre.

Juan Jesús Estudillo Díaz, trabajador sindicalizado, afirmó que la dependencia federal violó la autonomía sindical porque se niega a reconocer el reclamo de los trabajadores para favorecer a Lagunes Ochoa.

"Las autoridades entiendan que deben de respetar la autonomía sindical, nosotros ya decidimos que queremos tener a un líder que se llama Cándido Canseco Castro, el cual la Secretaría del Trabajo no está respetando, quieren sumar al barco a Pascual Lagunes Ochoa, la cual la base lo repudia, tiene cuatro meses con una toma de nota y no ha podido entrar a la planta; él dice que es por un problema con la empresa, pero no es cierto, es porque la base laboral no lo deja", declaró.

A través de un comunicado la empresa tubera hizo un llamado para evitar el paro de labores programado para este martes, al mismo tiempo que recomendó resolver el conflicto por la vía legal.

"La empresa reitera el respeto a la voluntad de los trabajadores para elegir a sus representantes, su pleno respeto a la autonomía sindical y su disposición para trabajar con los representantes sindicales legítimamente elegidos por los trabajadores. El paro de actividades afecta únicamente a los propios trabajadores, a la empresa y a nuestros clientes", dice el comunicado.

Sin embargo, los obreros afirmaron que el paro laboral tendrá efecto en caso de que no se presenten autoridades de la STyPS para resolver el conflicto, incluso de prolongarse la negativa a las demandas acudirían a la Ciudad de México para manifestarse frente a Palacio Nacional.