Manuel Huerta y Ahued chocan por suspensión de obra en Xalapa

XALAPA, VER. - La suspensión de la remodelación del mercado La Rotonda, en Xalapa, provocó una confrontación de declaraciones entre el delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Los dos integrantes del partido Morena, que forman parte de dos grupos políticos distintos, cruzaron opiniones por la suspensión de la obra y la posibilidad de que 250 millones de pesos sean devueltos a la federación, recurso que estaba destinado para mejorar la imagen del mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como La Rotonda.

Apenas el viernes 3 de junio el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que Minatitlán había perdido recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que sería usado en la remodelación del mercado del municipio petrolero.

Sin embargo, adelantó pediría al presidente "apartar" ese dinero y destinarlo a nuevas obras para el municipio ubicado al sur de Veracruz, que actualmente administra la morenista Carmen Medel, cercana a la secretaria de Energía Rocío Nahle.

Este lunes 6 de junio, el delegado Manuel Huerta Ladrón confirmó que esa misma situación se repitió en los mercados de Córdoba, San Andrés, y Xalapa, administraciones que no consolidaron los proyectos y el dinero será redirigido a otras acciones, con la idea de no caer en subejercicio.

El funcionario federal dijo que las obras fueron canceladas porque las administraciones municipales actuales incumplieron con generar las condiciones técnicas además de mediar con las problemáticas que se generaron ante el rechazo de locatarios.

Huerta agregó que las pasadas administraciones (que concluyeron en 2021), gestionaron el recurso ante el gobierno federal para la intervención y remodelación de los mercados de 10 municipios municipales, sin embargo, las nuevas administraciones no les dieron continuidad, por lo que las obras se suspendieron.

"Cómo parte del Plan Emergente por el Covid, el gobierno federal buscó beneficiar las necesidades urbanas y el empleo. Cada obra son inversiones de 250 millones de pesos, en cada una de las 10 ciudades que se eligieron y las autoridades salientes hicieron los compromisos y hechos resueltos, los que entraron en el cambio, algo habrá pasado y se complicó la celebración de las obras", sostuvo el delegado.

Ante ese escenario, apuntaló que el recurso será destinado en al mejoramiento de vivienda para familias que habitan en las colonias más pobres de Xalapa, Minatitlán, Córdoba y San Andrés Tuxtla, con la idea de evitar subejercicio.

Ahued responsabiliza a Sedatu de subejercicio

Ante la declaración del funcionario federal, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, también alegado al círculo político de Rocío Nahle, aclaró que en el caso del mercado La Rotonda no se dio continuidad pues no hay escritura que acredite la propiedad del inmueble.

"Lo del mercado es un tema que se viene platicando, la verdad yo siento que es fácil echar culpas cobardemente. Cuando nosotros recibimos esto, hicieron proyectos que no estaban socializados, ni tenían idea de la dimensión del terreno y el estado legal de los espacios.

"A mí me extraña que Sedatu y el delegado diga (que se suspendieron). Qué curioso que no sabían que no estaban los documentos en regla y ahora se les hace fácil echar culpa, no trabajaron como funcionarios federales y están embarrando a los alcaldes que llegamos a trabajar, es muy fácil lavarse las manos" reprochó.

Incluso, cuestionó porqué se licitaron proyectos que estaban incompletos, cuando la obligación de la Sedatu era revisar el proyecto ejecutivo y la factibilidad de los mismos, situación que, dijo, es grave y existe la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) los pueda observar.

Ricardo Ahued aclaró que no está dispuesto a cargar culpas ajenas, pues hay obras que tienen tres años proyectadas para la ciudad, de parte de Sedatu, y no se han logrado concretar.

Cuestionó porqué se licitaron obras que los obligaban a poner dinero que no estaba presupuestado en el ejercicio del Ayuntamiento, sin tener un proyecto ejecutivo o permisos de las obras, "nunca se fondeó y reto que me enseñen que ya había recursos para estas obras".

La remodelación, sostuvo, era responsabilidad de la pasada administración, a cargo del académico Hipólito Rodríguez Herrero, cercano a Manuel Huerta, pues el dinero de Sedatu era del ejercicio del 2021 y ahora se cayó en subejercicio, "si no sabe, que venga y que pregunte".

Locatarios no estaban de acuerdo con la obra

En abril del 2021 se informó que la obra de remodelación del mercado la Rotonda tendrá una duración de 210 días y se contempla que quede terminada antes de que finalice la administración municipal del presidente Hipólito Rodríguez Herrero.

El ayuntamiento y la secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) anunciaron la reubicación de 148 locatarios en el antiguo edificio de la universidad Euro Hispanoamericana ubicado en la avenida Américas.

Incluso, denunciaron, que estaban en desacuerdo por el proyecto de reconstrucción que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario y Territorial (SEDATU) y el ayuntamiento de Xalapa pretendía realizar la reducción de sus locales para integrar a 81 vendedores más.

