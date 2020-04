Manifestantes turban Xalapa, excluidos de apoyos del Gobierno

Xalapa, Ver.- Restricciones del propio Gobierno de Veracruz excluyen de los apoyos, créditos y beneficios de la Plataforma "Promover Nos Une" a familias dependientes de la economía informal, los más afectados por la pandemia de covid-19.

Por lo anterior, y dada la dificultad de acceder a los apoyos gubernamentales, tianguistas, ambulantes, meseros, taxistas y "sonideros", entre otros, protestaron en Plaza Lerdo y ante el Palacio de Gobierno durante la semana del 13 al 17 de abril, y durante el lunes 20 de abril.

Las movilizaciones de los afectados por la crisis incluyeron cierres a la vialidad en Juan Enríquez, Clavijero y Zaragoza, del centro de Xalapa, además de instalar improvisados tianguis en la Plaza Lerdo y el Parque Juárez, a pesar de la prohibición del ayuntamiento de Xalapa.

Incluso, los meseros, víctimas de desempleo tras la cancelación de banquetes y eventos, piden trabajar "de lo que sea": desde barrer a pintar casas. Los más vulnerables se dicen "desesperados" porque no tienen para comer.

LOS PROGRAMAS

El pasado 27 de marzo, el Gobierno de Veracruz lanzó la plataforma "Promover nos une". Dicho programa previó, entre otros puntos, abrir un puente de prestadores de servicios con los consumidores a través de la página http://promover.veracruz.gob.mx .

De este modo, el portal web buscaba convertirse en un directorio de micro y pequeñas empresas para proporcionar servicios a domicilio.

Para el registro, el interesado debe dar a conocer el giro del negocio, domicilio, formas de pago y de contacto; además se incluyó en el programa el servicio público de transporte; mediante el apartado "Taxista Certificado".

La plataforma previó emplear a los concesionarios como enlace entre vendedor y comprador, en una dinámica económica restringida solo a las zonas conurbadas de Xalapa, Veracruz-Boca del Río y Orizaba.

Además, la plataforma incluyó emitir créditos de 10 mil pesos a los dueños de mipymes; sólo para las personas físicas o morales con menos de 50 empleados.

Por su parte, el municipio de Xalapa previó conceder programas de "empleo temporal" y apoyos alimentarios para los ciudadanos afectados con las medidas de Sana Distancia y Confinamiento Social.

Las acciones las planteó el alcalde de la capital, Hipólito Rodríguez Herrero el 25 de marzo durante una protesta de vendedores del parque Juárez, sin embargo, a casi un mes no existen avances ni reglas de operación.

LOS EXCLUIDOS

Uno de los gremios sin acceder a los apoyos es el de taxistas y en el caso de Xalapa, al menos 12 mil dueños de concesiones padecen la falta de demanda del servicio de transporte.

Al respecto, el vocero de los choferes independientes, Porfirio Ávila, explicó que no cuentan con acceso a ni microcréditos ni a un apoyo adicional de parte del Gobierno.

Y en su caso, añadió que por lo menos tres o cuatro veces acudieron a Palacio de Gobierno en busca de una respuesta de las autoridades gubernamentales.

"Venimos por tercera o cuarta vez después de que nos han recibido pero no nos han dado respuesta. Estamos solicitando apoyos económicos, al inicio nos dijeron que nos darían microcréditos pero a la mera hora nos dijeron que no entramos; luego nos dijeron que habría un programa de apoyo pero no lo ha habido", enfatizó el afectado.

Explicó que por la crisis, a los trabajadores ni siquiera les alcanza para cargar gasolina después del turno, toda vez que captan 70 pesos libres, cuando en días de la pandemia, alcanzaban un monto de 250 pesos.

Por su parte los dueños de "sonidos" también protestaron y se opusieron a la propuesta del Gobierno de Veracruz de un préstamo de 10 mil pesos, dado que implicaría un incremento en sus adeudos.

Al respecto, el secretario general del Sindicato Único de Sonideros de Estado de Veracruz, Rigoberto Salas, explicó que ante las medidas de contención y sana distancia, varios de los clientes eligieron cancelar los contratos desde el mes de marzo y por lo tanto, sus ingresos se redujeron a cero.

En su caso, al menos 400 personas dependen de la renta de sonidos en Xalapa, Perote, Las Vigas de Ramírez y Naolinco.

"Estamos desesperados porque el poco ahorro que teníamos ya se nos ha acabado, queremos que nos escuche el Gobierno del estado y el Presidente municipal para ver qué solución nos pueden dar. Pedimos que nos den un apoyo porque nos dieron un link para que nos metamos a una página, pero nosotros no necesitamos ese crédito, no queremos endeudarnos más de lo que ya estamos", explicó.

Además, al menos 400 Meseros de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Xico y Teocelo igual solicitaron acceder a un apoyo alimentario debido a la suspensión de eventos y a los ciudadanos, les pidieron trabajo de "lo que sea".

"Seguimos pidiendo a la población que los meseros pueden apoyarlos limpiando, pintando o barriendo sus casas, al final de cuentas lo que nosotros queremos es el trabajo", afirmó.

Tianguistas protestaron al grito de "tenemos hambre" y bloquearon varias calles de la ciudad ante la prohibición de la instalación de estos mercados ambulantes en la ciudad.

Marily Aguilar Tlapa, líder los vendedoras, criticó que el Ayuntamiento diga que les han entregado apoyos a ciertas organizaciones a pesar de que no es verdad y ahora les impidan trabajar.

"Con hambre quién nos lleva de comer, ya platicamos, el martes se manifestaron algunos otros comerciantes y les dijeron que a mí ya me habían entregado recursos y no hemos recibido nada. Que nos den una explicación porque tenemos hambre, no nos han dado apoyos, a todos les dice lo mismo, que ya entregó pero no es verdad, a mí que vengan y que me digan en mi cara que ya nos entregaron recursos", dijo la comerciante.

Los manifestantes señalaron que no piden que las autoridades los mantengan pero sí que los dejen trabajar porque solo pueden sustentar a su familia con el comercio.

Posterior a ello, ante la molestia de no ser atendidos y la amenaza de que serían retirados decidieron bloquear la avenida para presionar a la autoridad municipal para que se presente.

A la vez transportistas turísticos solicitaron créditos, apoyos o empleos temporales.

"Pedimos un apoyo, llámese préstamo o a fondo perdido, lo que nos quieran apoyar, no tenemos ninguna afinidad política, solamente somos conductores organizados. Que nos otorguen un empleo temporal con la finalidad de ser recíproco, si nos dan que también reciban algo de nosotros como conductores", expresó el representante de la Unión de Conductores del estado de Veracruz, Manuel Enrique Castro Espejo.

En el caso de los inconformes, ambulantes, conductores, meseros, ni uno acredita el perfil para acceder a los recursos.

Esto debido a que el Gobierno de Veracruz incluyó entre los requisitos credencial del INE, folio de Registro de la Plataforma Promover, CURP, y comprobante de domicilio particular y del negocio.

Este último es un estado de cuenta con una antiguedad de tres meses de agua, luz o teléfono; además de un estado de cuenta bancario y el proyecto de negocios.

Se solicita además la lista de empleados, el celular de cada uno de estos, y comprobante de pago de la última compra de insumos; testigo fotográfico del establecimiento y un aval solidario con INE, CURP y comprobante de domicilio.

ygr