Manifestaciones por "inacción" de la SEV paralizan Xalapa por días

Xalapa, Ver.- Con cartas abiertas, protestas, bloqueos de vialidades y "tomas" de la dependencia por parte de sindicatos de docentes, egresados de escuelas normales e incluso defensorías de deudores, así la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha sido acusada de inacción para dar solución a demandas del magisterio.

Tan sólo el pasado jueves 5 de noviembre, en el centro de Xalapa, trabajadores del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos (Itesco) cerraron la calle Enríquez, en el primer cuadro de la capital del Estado, como medida de presión para la destitución del director del plantel, Bulmaro Salazar Hernández.

En esa misma fecha, cinco sindicatos demandaron a la Secretaría un plan emergente para apoyar a los estudiantes sin equipo o conectividad para continuar con las clases virtuales en medio de la pandemia de COVID-19, en tanto en la sede de la SEV, egresados de escuelas normales reclamaron plazas definitivas para los aspirantes con derecho a prelación en la lista 1.

Anteriormente, la agrupación Fuerza Magisterial y El Barzón de Resistencia Civil, acusaron una falta de voluntad del Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, para atender las quejas por cobranza abusiva de las financieras con convenios para asignar créditos vía nómina al personal de la SEV.

En ese sentido, ante las protestas de sindicatos y de egresados de normales, tanto la dependencia como el secretario conservan una postura de silencio "institucional". La Silla Rota Veracruz solicitó una entrevista al funcionario sobre el tema, sin embargo, no hubo respuesta.

INCONFORMIDAD DE SINDICATOS

En los últimos 30 días, por igual en Plaza Lerdo como en la sede de la Secretaría, sindicatos de maestros han exigido resultados a la dependencia.

El 28 de septiembre, socios de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerraron la carretera Xalapa-Veracruz a la altura del Kilómetro 4.5, para reclamar el derecho de 50 días de aguinaldo dentro del pago de su jubilación.

Además, cuestionaron del destino de un bono anual que desde el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa se suspendió a los docentes y reclamaron la eliminación del cálculo de pensiones a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El 8 de octubre, docentes de las escuelas de tiempo completo protestaron afuera de la sede de la SEV en donde reclamaron una mesa de diálogo con el secretario, quien no los atendió.

"Pedimos al Gobierno federal y diputados federales que este programa permanezca; son 65 mil niños en el estado de Veracruz que se verán afectados con esta situación; hay 345 escuelas con servicio alimentario y al desaparecer el programa son los niños vulnerables los más afectados" dijo Carlos Díaz, docente de Texhuacán.

El 20 de octubre, profesionistas con derecho a ocupar una vacante frente a grupo, supervisión o dirección protestaron en la sede de la Secretaría de Educación.

"Que comiencen con la asignación de plazas porque el año pasado ya habían hecho el primer llamado y este año a estas alturas no lo han hecho (...) La ley dice que los llamados deben ser a partir del 10 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2020-2021", demandó uno de los docentes que se apostó afuera de la SEV.

ESTUDIANTES SIN INTERNET

El 5 de noviembre cinco sindicatos demandaron a la Secretaría de Educación la implementación de un programa emergente para estudiantes sin acceso a internet.

"Aproximadamente el 40 por ciento, lo hemos verificado con nuestros compañeros, estamos hablando de un millón 200 mil (el total de estudiantes) y yo creo que no tienen acceso a equipo o internet. Es el 40 por ciento porque no suben evidencias o no hay contacto con los docentes", aseguró el asesor general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SIETEV), Gabriel Reyes Salazar, en voz de las agrupaciones.

En esa fecha, aspirantes a ocupar una plaza de docentes igual protestaron afuera de la sede de la SEV, ante la falta de asignación de espacios a egresados de escuelas normales con derecho de prelación.

Por su parte docentes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, demandaron igual el 5 de noviembre la destitución del director Bulmaro Salazar Hernández por violaciones a sus derechos laborales.

Jazmín Ruiz Bonilla, una de las inconformes, indicó que son 120 los trabajadores que se ven afectados por las irregularidades que ha cometido dicho funcionario contra sus derechos laborales.

Los inconformes cerraron el paso en la avenida Enríquez y bloquearon dicha vialidad por 48 horas, para liberarla el 6 de noviembre después de las 20:00 horas al ser recibidos por Política Regional. Del hecho la SEV ni siquiera emitió un comunicado.

El 21 de octubre, el presidente de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz, Procopio Montoya López, denunció un rezago de más de 5 millones de pesos por concepto de pólizas a beneficiarios de seguros de vida y riesgo de trabajo.

"Esas pólizas no han sido cubiertas por la SEV a los familiares, esposas e hijos de jubilados que ya fallecieron. Hay un nulo interés del Gobierno que preside Cuitláhuac García Jiménez para atender los reclamos que tenemos con la Secretaría de Educación de Veracruz", indicó.

Cabe referir que el 9 de octubre, en una emisión de la televisora pública estatal Radiotelevisión de Veracruz, el titular de la SEV el propio Zenyazen Escobar García calculó en 6 mil millones de pesos el rezago del pago de seguros institucionales.

Acusó a anteriores administraciones de "robar" el dinero de las pólizas a beneficiarios de trabajadores de la SEV.

"FALTA DE VOLUNTAD"

El 8 de octubre docentes denunciaron la omisión de la SEV para atender las quejas de más de 800 afectados con cobros abusivos por parte de financieras vía créditos de nómina.

El representante del Grupo Fuerza Magisterial, José Luis Mendo, de manera conjunta con El Barzón de Resistencia Civil, acusó a la Secretaría de Educación de establecer convenios con sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), a cambio de permitir la emisión de préstamos.

Sin embargo, las prestamistas incurrieron en irregularidades contra los docentes y aunque los afectados solicitaron audiencia con el titular de la SEV y con el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, no existe respuesta a sus requerimientos.

El dirigente de Fuerza Magisterial urgió a dar por terminados todos los convenios entre las empresas y la dependencia y la cancelación de las claves de descuento.

Acusó de dichas irregularidades a las financieras Grupo Peben, SIEM Procasa Xalapa S.A. de C.V., Financiera Fortaleza S.A. de C.V., HINB S.A. de C.V. Sofom, Prequincena Sofom S.A. de C.V. Sofom N.R., Directodo SAPI de CV Sofom NR, Consupago, Consubanco, Atila, Financiera Maestra, Promobien, Intermercado, Crédito Fácil, FAMSA, Etesa, Capital Financiera, Credifom, Grupo KF S.A., Impulsora Promobien, Kondinero, REfacil, Organización Cultural de Chiapas, Proteus, Credifon, entre otras.

Estas han afectado a 800 docentes con el incumplimiento de entrega de los estados de cuenta, la firma de pagarés por la cantidad total final del préstamo con intereses e impuestos y la penalización por pagos anticipados del crédito, esto es, no se les permite a los deudores adelantar la liquidación de los pasivos.

Si bien la SEV programó una audiencia con Fuerza Magisterial y El Barzón, la coordinadora de esta última acusó la falta de voluntad de Escobar García para solucionar el tema de las financieras contratadas por dicha dependencia estatal.

La respuesta que les dio el funcionario fue que se revisaran uno a uno los casos de las emisoras de crédito con los docentes.

"No va a la raíz del problema. La solución que propone (la SEV) es que se analizara cada caso, sin embargo, ello resulta ineficaz porque no ataca de frente el problema concreto que se solucionaría en el momento en que la SEV deje de lado los convenios, acuerdos, contratos o tratos que tiene con entidades financieras o casas de préstamo".

DE LA CONTRADICCIÓN AL SILENCIO

Ante las protestas de los trabajadores del Tecnológico de Coatzacoalcos y de los sindicatos magisteriales, la dependencia adoptó una postura de silencio. No emitió posicionamiento tras los dos días de manifestaciones que paralizaron el primer cuadro de Xalapa.

En el tema de las financieras contratadas por la SEV, Escobar García había anunciado el 18 de octubre que 5 tenían convenio con la dependencia para emitir créditos de nómina.

"Son 5 financieras las que están trabajando y las demás están cobrando cartera, la cartera de los adeudos que tenían, nosotros hemos hecho lo correspondiente, hay ahí una investigación que está haciendo la FGE", mencionó.

No obstante, la propia Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contradijo las declaraciones del titular de la dependencia Zenyazen Escobar García.

De acuerdo con la solicitud de transparencia, de número de folio 01580520 promovida en el Sistema INFOMEX-Veracruz, desdice a Escobar García, en la cual niega cualquier relación con las financieras.

"Hago presente de su conocimiento que a la fecha no existen convenios vigentes con empresas de préstamo vía nómina, (...) la administración anterior no reportó ningún contrato o convenio vigente".