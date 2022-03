Maite, artista veracruzana que homenajea a 200 médicos víctimas de covid

"Un día se me rompió un cubrebocas, se me abrió y yo pensé, esto es como un molde, podría yo intentar hacerlo de cerámica y me salió bastante fácil. Entonces se me ocurrió hacer ese homenaje con los tapabocas, o sea, usar el arte para hacer un homenaje a nuestros médicos", cuenta Maite Rodríguez, coordinadora del proyecto "Memorial Instalación en Cerámica".