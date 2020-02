Maestros que dejen salir a niños al concluir clases serán sancionados

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, indicó que los maestros no pueden dejar a los menores de edad fuera de las escuelas una vez que concluye el horario escolar porque los ponen en riesgo y en caso de incurrir en dicha práctica serán sancionados.

"La indicación a todos los maestros es que no pueden sacar a ningún educando del plantel, aunque no llegue el papá; es algo que es reiterativo y que es el valor de los diferentes maestros, no pueden como docentes irte sin ver que hayan llegado por todos los estudiantes", señaló.

El funcionario estatal advirtió que si los maestros no acatan esta disposición podrían ser sancionados.

En conferencia de prensa, el secretario también mencionó que se inició una investigación en contra de la directora de la escuela primaria "Frida Kahlo" del municipio de Medellín de Bravo, debido a la agresión de un menor por parte de un compañero.

Refirió que la madre del estudiante lesionado denunció que su hijo fue agredido por otro estudiante quien estuvo a punto de cortarle el cuello, señalando que a pesar de que reportó este hecho los encargados del plantel no hicieron nada.

En entrevista advirtió que en todas las escuelas se deben actuar bajo los protocolos en materia de violencia cuando ocurren este tipo de casos, pues de lo contrario también habrá sanciones.

"Tienen que aplicar los protocolos y si un director no aplica los protocolos puede haber ceses y sanciones administrativas porque por eso fueron creados, no es un tema menor", indicó.

Cabe destacar que una madre de familia también denunció ante la fiscalía regional estos hechos, acusando a la dirección de la primaria de no tomar en serio su denuncia.

ygr